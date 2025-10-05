Mann geht in Supermarkt shoppen – plötzlich ist er Lotto-Millionär

Welche Lebensmittel er an diesem Tag genau gekauft hat, ist nicht überliefert. Doch nur weil dieser Mann im Supermarkt shoppen war, ist er jetzt Lotto-Millionär. Wie kann das gehen?

Andere probieren es jahrelang und hoffen Woche für Woche auf ihren großen Treffer im Lotto. Bei den meisten klappt es nie. Doch dieser Glückspilz nahm zwei Millionen US-Dollar sozusagen beim Einkaufen mit.

Mann geht in Supermarkt – als er rauskommt, ist er um zwei Lotto-Millionen reicher

Ein Mann aus Summerville im US-Bundesstaat South Carolina wollte eigentlich nur seinen Einkauf bei „Harris Teeter“, einer amerikanischen Supermarkt-Kette, erledigen. Aus reiner Gewohnheit holte er sich dabei auch einen Lotto-Schein, wie „Count on News 2“ berichtet. Und schwuppdiwupp war er zweifacher Millionär. Mit einem Rubbellos für gerade mal 20 Dollar gewann er stattliche zwei Millionen US-Dollar in einem Supermarkt.

Mit einer Quote von 1 zu 1.080.000 im „Double Up!“-Spiel gehört dazu schon eine gehörige Portion Lotto-Glück! Auch drei weitere Hauptpreise in der Höhe von zwei Millionen Dollar waren zu dem Zeitpunkt noch im Spiel, wie die „South Carolina Education Lottery“ berichtete.

Doppelt und dreifach Glück

Anscheinend war der Supermarkt-Kunde sogar ein doppelter Glückspilz. Denn laut der Lotterie gewann er bereits vor über einem Jahrzehnt 10.000 Dollar. Und was macht er mit seinem jetzigen Gewinn? „Ich kaufe ein Haus“, sagte der Lotto-Spieler. „Ich hatte sehr viel Glück.“

Und nicht nur er. Der Supermarkt „Harris Teeter“ erhielt selbst auch 20.000 US-Dollar Provision für den Verkauf des Gewinnertickets. Das war dann wohl eine Win-Win-Situation!

