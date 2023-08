Lotto-Spielerin knackt Jackpot – dann beginnt für sie ein schreckliches Drama

In Florida hat für eine amerikanische Lotto-Spielerin nach dem Knacken des Jackpots ein wahrer Albtraum begonnen. Hilde McMillen ist der Meinung, dass ihr wohlverdienter Gewinn vom Staat als „Geisel gehalten wird“. In Florida gibt es nämlich ein Gesetz, das gewisse Lottogewinner daran hindert, ihr Preisgeld zu kassieren.

Die Frau erzählt, dass sie vom amerikanischen Arbeitsamt (Department of Economic Opportunity (DEO)) einen Brief erhalten hat. In diesem Brief wurde ihr mitgeteilt, dass sie ihren Lotto-Gewinn nicht behalten darf. Der Grund hatte auch etwas mit der Corona-Krise zu tun.

Lotto-Spielerin wurde überbezahlt

Das Arbeitsamt teilte der Amerikanerin mit, dass sie ihren Gewinn nicht behalten könne, weil sie zu viel Arbeitslosengeld kassiert hat. „Etwas, das so aufregend war, wurde zu einem absoluten Albtraum“, sagte Hilde McMillen. „Ich hatte das Gefühl, dass dies für viele Menschen ein Schlag sein könnte“, ergänzte die Frau.

Laut dem „Mirror“ haben sich rund 70 Personen mit ähnlichen Geschichten wegen der Einbehaltung ihrer Gewinne durch das Arbeitsamt gemeldet. Die 82-jährige Hilde McMillen erzählt von ihrem Schicksal. „Ich habe im Double Tree Hotel gearbeitet, und mein Tag besteht jeden Tag darin, früh aufzustehen“, sagte McMillen. Die Frau wurde durch die Corona-Pandemie arbeitslos und kassierte deshalb staatliche Hilfen. Später erfuhr die 82-Jährige in einem Brief, dass sie rund 200 Dollar zu viel von den staatlichen Hilfen erhalten habe.

Frau konnte es nicht glauben

McMillen erklärte: „Meine Schwiegertochter hat mir geholfen. Wir haben das überschüssige Geld sofort zurückgeschickt. Und dann kam nichts mehr, ich hörte nichts mehr, bis ich im Lotto mein Glück gewann.“

Die Frau, die sich auch um ihren erwachsenen Sohn mit besonderen Bedürfnissen kümmert, gewann wenig später 1.000 Dollar im Lotto-Jackpot. Den Gewinn durfte McMillen allerdings nicht behalten. „Sie sagten mir, dass sie mich nicht bezahlen werden, weil ich eine Überzahlung wegen meiner Arbeitslosigkeit hatte. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe ihnen gesagt, dass ich bereits bezahlt habe.“

McMillen wehrt sich

Nachdem McMillen von anderen Personen erfahren hat, dass sie in einer ähnlichen Situation stecken, füllte sie ein Formular beim Arbeitsamt aus. Sie versuchte sich dadurch aus ihrer verzwickten Situation zu befreien und natürlich um endlich den Lotto-Gewinn einzustreichen. McMillen sagt: „Zwei Tage später rief mich das Arbeitsamt an und die sagten, dass sie mir mein Geld zuschicken.“

Und damit nicht genug. Die Amerikanerin bekam nicht nur ihren 1.000-Dollar-Lotto-Gewinn ausgezahlt, sondern auch die 200 Dollar zurück, welche die Frau dem Arbeitsamt „geschuldet“ hatte.

Das Arbeitsamt gab in einer Erklärung bekannt, dass es die Überzahlungsverfahren gibt, um Betrug einzudämmen. Aber das Ministerium hat erkannt, dass „nur weil eine Überzahlung auf einem Konto markiert wird, dies nicht bedeutet, dass eine Überzahlung stattgefunden hat“.

Die Erkenntnisse vom Arbeitsamt hat viele Lottogewinner in einer ähnlichen Situation gefreut. Denn viele Personen, die das Geld nicht erhalten haben, konnten nun ihre Gewinne einfordern. Weitere Nachrichten über Lotto-Gewinne findest du hier.