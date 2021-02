Lotto-Spieler gewinnt Vermögen – obwohl ALLE Zahlen falsch sind

Das ist schon eine sehr spezielle Lotto-Geschichte!

Eigentlich sind die Regeln im Lotto klar: Nur wer die richtigen Zahlen tippt, gewinnt. Oder? Nicht immer. Denn ein Lotto-Spieler hat nun 300.000 Euro gewonnen, obwohl er keine einzige Zahl richtig hatte. Wie kann das sein?

Lotto: Spieler gewinnt ohne richtige Zahlen 300.000 Euro

Ein Lotto-Gewinn ohne die richtigen Tippzahlen – das ist definitiv nicht normal! In Österreich kann sich ein Lottospieler jetzt dennoch über 300.000 Euro freuen. Darüber berichtet das österreichische Newsportal „Heute“.

Ein Lotto-Spieler tippte keine einzige Zahl richtig - und gewann trotzdem 300.000 Euro. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia / blickwinkel

Der Gewinn wurde nämlich unter allen Spielern der Freitagabend-Ziehung verlost. Dabei fiel das Los auf den Spielschein mit der Quittungsnummer 65862 98401, der Spielschein wurde in Tirol gespielt.

Lotto: Die richtigen Gewinnzahlen für den Jackpot tippte bisher keiner. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Steinach

Lotto-Jackpot erreicht Millionenhöhe

Den Jackpot der Bonus-Ziehung knackte hingegen kein Lottospieler. Damit blieb der Gewinntopf bereits zum dritten Mal in Folge ohne Gewinner. Am Sonntag geht es daher um einen Dreifachjackpot mit rund 3,5 Millionen Euro. Zudem geht es am Sonntag beim LottoPlus Sechser um rund 250.000 Euro und auch beim Joker sind am Sonntag 300.000 Euro im Jackpot, wie „Heute“ schreibt.

Ein anderer Mann kaufte ein Rubbellos. Als er seinen Gewinn sah, konnte er es kaum fassen. (nk)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.