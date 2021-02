Lotto-Spieler wird zum Millionär – HIER zeichnet sich deshalb gerade ein Phänomen ab

Herzlichen Glückwunsch! Ein bisher noch unbekannter Lotto-Spieler sahnte am Samstag knapp 1,5 Millionen Euro ab. In seinem Bundesland zeichnet sich aktuell ein Phänomen ab.

8, 12, 23, 38, 41 und 48 – das waren die Lotto-Zahlen zum ganz großen Glück. Insgesamt drei Menschen aus ganz Deutschland knackten den Jackpot. Einer von ihnen stammt aus Hessen. Exakt 1.467.763,20 Euro gewann er im Lotto.

Lotto-Phänomen während Corona

Lediglich die Superzahl 9 fehlte, um die Gewinnklasse 1 zu knacken. Das Erstaunliche? Der Lotto-Spieler ist bereits der dritte Gewinner aus dem Kreis Groß-Gerau in Hessen, der sich über einen Millionen-Gewinn freuen kann.

Zuletzt tippten ein Frankfurter am 15. Januar und eine Frau aus dem Hochtaunuskreis einen Tag später richtig. Die Lotto-Spielerin kreuzte die sechs richtigen Zahlen beim Spiel 6 aus 49 richtig an und gewann 2,8 Millionen Euro.

Im Jahr 2020 gewannen 13 Personen aus Hessen so hohe Summen, insgesamt 334 Millionen. Aber auch für Lotto Hessen selbst war es ein Rekordjahr. Das Unternehmen machte einen Jahresumsatz von 734,7 Millionen Euro

„Ein solches Ergebnis haben wir bei Lotto Hessen in unserer über 70-jährigen Unternehmensgeschichte noch nie erzielt – und auch noch nie wurde in Hessen so viel getippt wie im vergangenen Jahr“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lotto: Höchster Gewinn im November

Geschäftsführer Dr. Heinz-Georg Sundermann sagt: „Angesichts der Pandemie ist dieses Rekordergebnis eines, mit dem auch wir nicht unbedingt gerechnet hatten. In Zeiten, in denen nichts wirklich normal ist, bilden unsere Verkaufsstellen ein wichtiges Stück gewohnte Alltagsnormalität, die uns allen derzeit so fehlt.“

Den höchsten Lotto-Gewinn des Jahres sicherte sich am 14. November 2020 ein Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis ein. Für seine sechs Richtigen kassierte er exakt 7.980.152,30 Euro – der bisher höchste Gewinn in Hessen für sechs Richtige. (ldi)

