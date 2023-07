Lotto: Glückspilz knackt Jackpot – die Summe lässt selbst Chico aus Dortmund erstarren

Als einziger Spieler im Lotto den richtigen Tipp abzugeben, das ist schon was Besonderes. Und wenn die Summe, um die es dann geht, auch noch besonders hoch ist – uiuiui! So viel Glück muss man erst mal haben.

Genau das ist nun einem Lotto-Spieler aus Kalifornien, USA geglückt. Mit seinem Treffer beim Powerball knackte er den Jackpot und gewann eine unvorstellbare Menge Geld.

Lotto-Spieler knackt dritthöchste Summe

1,08 Milliarden Dollar – das ist mal `ne Hausnummer. Da guckt der Lotto-Multimillionär Chico aus Dortmund aber dumm aus der Wäsche. Während er „nur“ eine zweistellige Millionensumme ergattern konnte, kratzte der anonyme Glückspilz, der sein Los in einem Mini-Markt in Los Angeles kaufte, schon fast an der Milliarden-Marke. Denn 1,08 Milliarden Dollar sind umgerechnet um die 890 Millionen Euro.

Und das war der bisher größte Jackpot der Powerball-Lotterie – also seit November. Dennoch ist es ein ungewöhnlich hoher Betrag. Wie die „Washington Post“ berichtet, lag der Jackpot der Powerball-Lotterie zuvor erst zwei Mal über der Milliarden-Schwelle. Andere Medien berichten, es sei sogar der sechsthöchste Gewinn aller Zeiten beim Lotto. Den allerhöchsten hatte ein Spieler im November geknackt: zwei Milliarden Dollar!

Wie wird er sich entscheiden?

Als einziger Spieler mit den richtigen Zahlen darf der Kalifornier nun den kompletten Gewinn für sich einstreichen. Allerdings nur, wenn er sich für eine Auszahlung über 30 Jahre entscheidet. Im Fall einer einmaligen Sofortzahlung würde er nur noch 558,1 Millionen Dollar vor Abzug der Steuern erhalten. Das entspricht noch gut 500 Millionen Euro.

Beim Powerball geht es darum, insgesamt sechs Richtige zu tippen – so weit, so bekannt. Allerdings werden fünf weiße Kugeln mit Zahlen zwischen 1 und 69 gezogen und dann noch eine rote aus einem Pott von 26 Kugeln. Nur wenn man auch die Rote richtig tippt, gewinnt man den Jackpot. Dem Gewinner vom Mittwoch (19. Juli) gelang das mit den weißen Zahlen 7, 10, 11, 13, 24 und der roten 24.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.