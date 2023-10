Lotto-Spieler erhält mysteriösen Anruf – ausgerechnet dieser ARD-Star ist am Apparat

Das Telefon klingelt, Lotto-Spieler Hans H. geht ran. Doch als er hört, wer da andernorts am Apparat ist, verschlägt es ihm plötzlich die Sprache. Eine wahre Geschichte, die ein Mann aus Mannheim zuletzt erlebte.

Nicht nur war er von jetzt auf gleich Lotto-Millionär, sondern wurde persönlich von einem echten Promi aus dem Fernsehen angerufen und zu einem großen Event eingeladen. Am Ende gab es sogar noch ein Foto mit dem ARD-Star.

Lotto-Spieler erhält prominenten Anruf

Ein doppelter Gewinn für den Mannheimer: 1 Million Euro und ein Gespräch mit einem echten Promi. Die Nachricht, dass er beim Finale des SKL Millionen-Events in Freiburg den Jackpot geknackt hatte, schlug bei Hans H. wie eine Bombe ein. Er könnte sein Glück kaum fassen.

Und dann war auch noch Jörg Pilawa am Telefon und überraschte ihn mit der freudigen Nachricht. Denn mit so viel Geld hätte der Spieler niemals gerechnet.

Bei dem SKL Millionen-Event Freiburg 2023 wurde der glückliche Lotto-Gewinner mit Jörg Pilawa, Moderator Eric Schroth und Dr. Bettina Rothärmel, Vorstandsvorsitzende der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, abgelichtet. Foto: ©GKL – Willi Weber

„Ich hätte mich auch über einen Gewinn von 3.000 Euro schon sehr gefreut“, entgegnete der 70-Jährige ungläubig. Dass es dann doch 1 Million war, wollte er zunächst nicht seiner Familie erzählen. Die Erkenntnis musste erst einmal bei ihm selbst durchsacken.

Gewinner schmiedet große Pläne

Spätestens jetzt, wo ganz Deutschland von seinem Glück weiß, dürfte der Mannheimer jedoch nicht umhingekommen sein, seiner Familie von dem Geldsegen zu berichten. Wie er SKL erzählt, hat er auch schon Pläne geschmiedet, wie er das Geld ausgeben möchte. Und in die bezieht er seine Familie direkt mit ein. Er will sich nämlich den Traum erfüllen, zusammen mit seiner Familie auf eine Großreise zu gehen.

Der Wirtschaftsingenieur will mit seiner Frau und den gemeinsamen Söhnen eine Weltreise unternehmen. Es darf aber auch eine Kreuzfahrt durch den Suezkanal in Ägypten sein. Darüber hinaus will der Pensionär seine beiden Kinder finanziell unterstützen, denkt aber auch über den Kauf eines Wohnmobils nach. Denn davon träumen seine Söhne schon lange.

