Lotto-Wahnsinn! Du glaubst nicht, was dieser Spieler mit seiner Mega-Gewinnsumme von über 170 Millionen Euro angestellt hat. Damit bereitete er vielen Freude – aber einigen auch viel Leid.

+++ Lotto: Jüngste Lotto-Gewinnerin verprasst Millionen +++

Seine Nachbarn beschwerten sich schlussendlich bei der Stadtverwaltung. Und nun zieht der Lotto-Gewinner den Kürzeren.

Lotto-Spieler startet Festival

Ein Lotto-Spieler aus England hat vor wenigen Jahren über 170 Millionen Euro über die Euromillions Lotterie gewonnen. Mit dem Geld wollte er nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Mitmenschen was Gutes tun. Kurzum: Er veranstaltete sein eigenes Festival.

Auch interessant: Lotto: Mann gewinnt über 18 Millionen Euro – dann beginnt der „Albtraum“

Das „Cambridge Rock Festival“ fand nach der ersten Ausgabe 2017 ein Jahr später noch ein zweites Mal statt. Doch das gefiel seinen Nachbarn überhaupt nicht. Dröhnende Bässe bis um 23 Uhr, wer will das schon, wenn man nicht selbst in der Menge steht? Beschwerden wurden eingereicht und die nächste Festivalausgabe gestoppt.

Festival darf nicht stattfinden

Auch 2023 muss der 53-Jährige auf sein eigenes Festival verzichten. Eigentlich hätte er in diesem Jahr geplant wieder 2.000 Besucher auf seinem Land campen lassen, um die 60 Rockbands zu genießen. Nachdem die Stadtverwaltung ihm die Lizenz erneut nicht erteilt hatte, muss er sich nun um die Rückerstattung für seine Tausenden Festivalbesucher kümmern.

„Das Komitee des Cambridge Rock Festivals bedauert es sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass das diesjährige Festival nicht wie geplant stattfinden kann“, hieß es in einer Mitteilung. „Obwohl wir das Festival zum dritten Mal in Horseheath Lodge veranstalten würden, haben wir aufgrund der jetzt erforderlichen Lizenz (die nicht dieselbe ist wie früher) die Entscheidung für dieses Jahr nicht mehr in der Hand. Wie Sie sich vorstellen können, sind wir am Boden zerstört, dass wir Ihnen diese Nachricht überbringen müssen.“

Mehr News:

Selbst gab der Veranstalter an, keine Beschwerde über die Lautstärke von den Nachbarn erhalten zu haben. Der laute Lärm hätte auch gar nicht vom CRF hergerührt, sondern von einer anderen Veranstaltung in der Nähe, wie der „Mirror“ berichtete.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.