Lotto: Spieler räumt Million ab – doch wegen diesem Fauxpas ist sein Gewinn futsch

Der Traum eines jeden Lotto-Spielers ist es, einmal so richtig abzusahnen. Manchen gelingt das öfter, da sie wirklich viel Glück haben – andere haben viel Pech und dürfen nie richtig in den Genuss eines Gewinners kommen.

In Deutschland räumte ein Spieler eine Million Euro im Lotto ein. Allerdings wird die Person den Gewinn niemals bekommen. Dafür ist er auch selbst schuld…

Lotto: Spieler bekommt Gewinn nicht

Viele Lotto-Spieler warten ihr ganzes Leben darauf, endlich Mal im Jackpot zu gewinnen. Im Jackpot ist es immer wieder möglich, dass ein Glückspilz mehrere Millionen abräumt. Einem Spieler in Sachsen-Anhalt gelang es tatsächlich, mit einem Lotto-Schein zum Millionär zu werden.

Wenn er denn das Geld auch abgeholt hätte. Drei Jahre lang wurde nach der Person gesucht, doch der unbekannte Glückspilz ist nicht auffindbar. Am 31. Dezember 2022 um 23.59 Uhr verstrich die Drei-Jahres-Frist, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mitteilte.

„Wir hatten Hoffnung, dass sich noch jemand meldet. Leider gab es kein Happy End“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

„Betrag fließt zurück in den Topf“

Und was passiert jetzt mit den Millionen des (un)glücklichen Gewinners? „Der Betrag fließt jetzt zurück in den Topf der bundesweiten Sonderauslosungen.“ Mit einem Spielschein im Lotto 6aus49 war im Dezember 2019 bei der bundesweitern Nikolas-Sonderauslosung der Gewinn einer Million Euro erzielt worden.

Mehr News für dich:

Was sich mehr als nur bitter anhört, passiert allerdings immer Mal wieder. Es gibt Lotto-Spieler, die vielleicht ihren Gewinn überhaupt nicht mitbekommen haben. Was bei dieser Person in Sachsen-Anhalt der Grund ist, ist allerdings nicht bekannt. Allerdings ist es auch schon viel zu spät, da die Drei-Jahres-Frist endete.

>> Anmerkung der Redaktion

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.