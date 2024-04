Lotto-Spieler knackt Milliarden-Jackpot – jetzt muss er eine Entscheidung treffen

Über eine Milliarde im Lotto gewinnen. Damit hätte jeder für sein gesamtes Leben ausgesorgt. Eine Million ist ja schon viel, aber gleich 100-mal so viel? Das ist schon beinahe undenkbar. Doch nicht für diesen Gewinner.

Seit Dezember hat sich bei der Lotterie Mega Millions die unfassbare Lotto-Summe von 1,12 Milliarden Dollar angesammelt. Die umgerechnet eine Milliarde Euro hat ein Spieler in den USA gewonnen. Doch damit ist das Geld noch lange nicht seins.

Lotto-Spieler gewinnt eine Milliarde Dollar

Eine Milliarde Euro, was man sich damit alles kaufen kann! Ein Haus, ein Auto, eine Weltreise. Zumindest kann man damit gleich in Rente gehen oder das Geld wieder investieren und noch reicher werden. Mit einer Milliarde Euro stehen einem so ziemlich alle Türen offen.

Nach 30 Ziehungen ohne Treffer hat ein Spieler aus New Jersey das Unglaubliche geschafft und damit einen der größten Jackpots geknackt, die in den USA je ausgezahlt wurden. Der größte mit 1,6 Milliarden Dollar erfolgte im letzten Jahr, beim Powerball waren es 2022 sogar 2,04 Milliarden Dollar. Bei dieser Ziehung lag die Gewinnchance bei gerade einmal eins zu 302,6 Millionen. Die 7, 11, 22, 29, 38 und Zusatzzahl 4 waren dabei die Gewinnzahlen.

Lotto-Milliardär muss Entscheidung fällen

Der Gewinner ist bereits gefunden und er oder sie hat sich auch gemeldet und dafür entschieden, anonym zu bleiben. Bei einer solchen Siegessumme sicherlich eine kluge Entscheidung, denn so mancher Lotto-Gewinner wurde schon für weniger belogen, betrogen oder sogar bedroht.

Eine Entscheidung steht nun jedoch an. Und zwar geht es darum, wie die Milliarde ausgezahlt werden soll: auf einmal oder in 29 jährlichen Zahlungen. Wer schon mal Lotto gespielt oder sogar gewonnen hat, weiß, dass bei der ersten Option viel Geld verloren geht. Bei der Pauschalauszahlung in bar würde nur noch die Hälfte übrig bleiben.