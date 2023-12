Lotto-Spieler knackt Jackpot – was dann über ihn rauskommt, macht sprachlos

Bernard Botting hatte damit nun wirklich nicht mehr gerechnet. Der 98 Jahre alte Lotto-Spieler knackt vor den Augen seiner Familie dreifach den Jackpot, doch das ist noch längst nicht das Einzige, was ihn so besonders macht.

Bernard und seine Frau Doris entschieden sich vor einigen Jahren gemeinsam dazu, „Postcode Lotterie“ zu spielen. Vor fünf Jahren verstarb seine Frau in einem stolzen Alter von 93 Jahren, was Bernard jedoch nicht davon abhielt weiterhin auf den großen Gewinn zu hoffen. Der Witwer aus Burnham in Seam Essex (England) versuchte sein Glück erneut und ging mit drei Losen ins Rennen. Der 98-Jährige hätte wohl nicht damit gerechnet, dass er mit diesen Losen nicht nur ein-, nicht zwei-, sondern glatt drei Mal gewinnen würde.

„Es erstaunte mich, als Sie mir den ersten Scheck gaben, dann bekam ich zwei weitere Umschläge mit dem gleichen Betrag in allen dreien. Meine Frau wäre begeistert“, fügte er hinzu, wie das englischsprachige Medium „Mirror“ berichtete. Umgerechnet rund 265.000 pro Check werden ihm in Anwesenheit seiner Familie überreicht. Das macht eine gesamte Gewinnsumme von insgesamt umgerechnet 795.000 Euro.

Für Bernard war direkt klar: Das Preisgeld behält er auf keinen Fall für sich alleine, sondern teilt es, wie damals mit seiner Frau schon besprochen, unter seiner Familie auf. Seine Tochter, die ihm die letzten Jahre besonders zur Seite stand, erhält wohl den größten Anteil. Was nach der Gewinnübergabe über ihn herauskommt, macht sprachlos.

Als Kriegsveteran hatte er im Zweiten Weltkrieg jahrelang den Streitkräften gedient. Nach so viel Leid, das er gesehen haben musste, gönnt man ihm in seinem stolzen Alter seinen Lotto-Gewinn über die englischen Ländergrenzen hinaus, umso mehr.

