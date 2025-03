Lotto-Spieler gewinnt Traumhaus – doch dann erfährt er, wem es einst gehörte

Manchmal kommt das Lotto-Glück auf überraschende Weise und in unerwarteten Momenten. Für Paul Knight war es ein ganz normaler Tag bei der Arbeit. Denn er machte eine kurze Toilettenpause und scrollte auf seinem Handy, als er die Nachricht erhielt, die sein Leben für immer verändern sollte.

Er hatte ein 4 Millionen Pfund (4,8 Mio. Euro) teures Traumhaus gewonnen: Doch dann erfuhr er, wem das Gebäude einst gehörte.

Lotto: Vom Toilettenbesuch zum Millionär

„Ich dachte, ich hätte einfach Glück gehabt“, erinnert sich Paul gegenüber „The Mirror“. Und weiter: „Ich las von einem verlorenen Lottoschein und dachte: ‚Okay, wenigstens ein kleiner Gewinn‘. Aber wie falsch ich lag!“ In dem Moment, als er auf der Toilette saß, erfuhr er nämlich, dass er mehr gewonnen hatte, als er je für möglich gehalten hätte.

Und als Paul seine Arbeit verließ, um mehr über seinen unerklärlichen Gewinn zu erfahren, wusste er noch nicht, dass dies der Beginn eines neuen Kapitels in seinem Leben war. „Als ich die Kameras sah, dachte ich: ‚Das ist doch nicht für einen Geschenkgutschein, oder?’“

Und doch war es kein Witz, sondern Realität. Ein wunderschönes Anwesen in Bath im Westen von England mit sechs Schlafzimmern gehörte nun ihm.

Die Nachricht, die Paul seinem Partner Justin erzählte, als dieser spät aus New York zurückkehrte, machte seinen Lebensgefährten schier fassungslos. „Er dachte, es müsse der Jetlag sein, der ihm einen Streich spielt!“, erinnert sich Paul, immer noch erstaunt über die Reaktion seines Partners. „Er konnte es nicht glauben. Und ich glaube, ich auch nicht!“

Denn Paul und Justin träumen schon lange von einem gemeinsamen Zuhause für ihre eine Familie, doch dieser Wunsch wurde aufgrund finanzieller Hürden immer wieder aufgeschoben.

Doch nun, mit einem Schloss in der Tasche, öffnet sich für sie eine neue Zukunft. Und der Gewinn hat nicht nur ihre Wohnsituation verändert, sondern auch das, was sie für die Zukunft planen. Der Traum, ein Kind zu adoptieren und zusammen ein Zuhause zu schaffen, rückt plötzlich in greifbare Nähe.

Lotto-Spieler gewinnt Haus von Toiletten-Erfinder

Und es ist nicht nur der hohe Wert des Hauses, der Paul und Justin beeindruckt, sondern auch die unglaubliche Geschichte, die in diesen Mauern steckt. Das imposante Anwesen gehörte nämlich einst dem Erfinder der modernen Toilette mit Wasserspülung, Sir John Harington. Dabei wurde der Engländer berühmt, als er 1595 im Auftrag von Königin Elisabeth I. das erste Wasserklosett entwickelte.

Und hier kommt noch eine spannende Wendung: Sir John Harington ist der Vorfahr von Kit Harington, bekannt aus seiner Rolle als Jon Snow in der Serie Game of Thrones!

Eines steht fest: Der Lotto-Gewinn von Paul und Justin hat ihr Leben nicht nur komplett auf den Kopf gestellt, sondern sie auch mit einem riesigen Anwesen beschenkt. Und sicherlich, wird ihr nächster Toilettenbesuch nicht so schnell derselbe sein. Schließlich begann ihr neues Leben ganz unspektakulär bei einer gewöhnlichen Sitzung auf der Toilette!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.