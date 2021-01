Lotto: Spieler gewinnt 11,3 Millionen – doch das Geld ist nie auf seinem Konto gelandet

Reutlingen. Sechs Richtige im Lotto, inklusive Superzahl – das gelang einem Spieler aus Reutlingen (Baden-Württemberg).

Damit knackte er den Jackpot von rund 11,3 Millionen Euro! Doch bis heute ist der Lotto-Gewinn nicht auf dem Konto des Spielers gelandet – und wird es nun auch nicht mehr. Denn die Frist zur Abholung des Betrags ist Ende letzten Jahres abgelaufen.

Lotto-Gewinner verpasst Frist – über 11 Millionen Euro sind jetzt weg!

„Das Happy End blieb leider aus“, bedauert der Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker am Montag in einer Pressemitteilung. „Wir hätten dem Glückspilz nach der langen Suche von Herzen gerne doch noch die Millionen ausbezahlt, es legte aber niemand die gültige Spielquittung vor.“

Das ist das Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im Deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Fast drei Jahre lang hatte der Spieler Zeit, das Geld abzuholen. Nun fließt der Gewinn, exakt 11.300.368 Euro, vollständig in einen Topf für Sonderauslosungen.

Lotto-Spieler ist trauriger Rekordhalter

Mit der verpassten Frist hat der Reutlinger zudem einen traurigen Rekord geknackt: Nie zuvor gab es in der baden-württembergischen Lotto-Geschichte einen höheren, nicht abgeholten Betrag.

Der verhinderte Lotto-Millionär hatte seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle im Stadtgebiet Reutlingens abgegeben. Bei der Ziehung am 1. April 2017 gelang entgegen der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen der Volltreffer – von dem er jetzt jedoch leider nichts mehr hat. (at)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.