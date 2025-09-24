Lotto-Spieler wird Multimillionär – er ahnt Übles: „Meine Frau wird mich aus der Stadt zerren“

Hättest du auch so reagiert? In den USA gab es kürzlich einen richtig glücklichen Lotto-Gewinner. Ein Mann aus Missouri gewann 893,5 Millionen US-Dollar im Powerball und entschied sich für die Sofortauszahlung von 410,3 Millionen Dollar, was umgerechnet knapp 348 Millionen Euro macht.

Während wohl viele Lotto-Gewinner mit so einer Summe bereits ein Leben im Luxus planen, bleibt der US-Amerikaner bescheiden. Besonders auf den Putz hauen kommt für ihn erst einmal nicht infrage. Er hat was anderes vor …

Lotto-Gewinner bleibt lieber bodenständig

Denn wie „Bild“ berichtet, wolle er – statt in den Luxus zu flüchten – lieber erst mal die einfache Freude am Gewinn genieße. „Ich bin eher ein Stubenhocker. Der perfekte Tag ist für mich, zu Hause zu sitzen und das zu tun, was ich tue – mich zu entspannen. Ich bin Millionär, Multimillionär, und gestern Abend habe ich Wäsche gewaschen“, erzählte er gegenüber der Lottogesellschaft.

Das Gesetz in Missouri schützt die Anonymität von Lottogewinnern. Dennoch brachte ihm der Gewinn aufregende, schlaflose Nächte. „Das ist das beste Problem, das ich je hatte“, fügte er hinzu. Jetzt plant er, sich ein Jahr „auf sich selbst zu konzentrieren“. Doch er erwartet, dass seine Frau ihn noch zu Reisen überreden wird: „Meine Frau wird mich aus der Stadt zerren.“

Rekordgewinn beim Lotto in Missouri

Der Mann kaufte das Los am 6. September in einem QuickTrip-Shop in St. Louis. Mit den Gewinnzahlen 11, 23, 44, 61, 62 und der Powerball-Zahl 17 schrieb er Geschichte. Sein Gewinn ist der größte Lottogewinn in Missouri aller Zeiten.

Währenddessen träumen auch europäische Spieler vom Glück beim Lotto. Der Eurojackpot lockte am Dienstag (23. September) wieder mit bis zu 120 Millionen Euro. Ein Spieler aus Deutschland, genauer gesagt aus Berlin, konnte die fünf richtigen Gewinnzahlen sowie die beiden Eurozahlen richtig tippen und wurde damit über Nacht zum Multimillionär. >>>Hier erfährst du mehr darüber.