Lotto-Spieler räumt ordentlich ab – dann trifft er eine drastische Entscheidung

Ein Lotto-Gewinn kann ein ganzes Leben verändern. Denn wer plötzlich viel Geld zur Verfügung hat, dem ermöglichen sich zahllose neue Möglichkeiten und Optionen. Vor allem, wenn es besonders viel Geld ist.

Seinen Lebensstil will nun auch ein Lotto-Gewinner aus Australien drastisch verändern. Denn mit den Millionen, die er nun besitzt, ist das kein Problem mehr.

Lotto-Spieler nach Gewinn – „Wird mein Leben verändern“

Wie „7news.com.au“ berichtet, hat ein Einwohner aus Melbourne vor Kurzem einen Teilgewinn bei der Oz Lotto Ziehung 1512 erzielt. Zwar gewann er den Jackpot nicht alleine, doch blieben immerhin noch satte 10.040.989,20 Australische Dollar, was etwa 6,5 Millionen Euro entspricht, für ihn übrig.

Als der Mann das erfuhr, gestand er, dass er erst mal „einen Stubbie knackte, lächelte und einfach auf seinen Gewinn starrte“. Zur Erklärung: Ein Stubbie ist eine kleine Flasche Bier. „Ich kaufe Lose aus ganz Melbourne, wenn ich die Gelegenheit dazu habe“, erzählte der Gewinner weiter. „Es ist ein kleiner Aberglaube von mir, der sich endlich bewahrheitet hat. Das wird mein Leben verändern.“

Spieler trifft lebensverändernde Entscheidung

Der Mann konnte sein Glück kaum fassen. „Ehrlich gesagt habe ich Mühe, das zu verarbeiten. Ich kann nicht glauben, dass es wahr ist. Die Welt liegt mir zu Füßen, und ich habe vor, von nun an jeden Moment zu genießen. Vielen Dank.“ Trotz der Überraschung schmiedete er nach dem Gewinn sofort große Pläne. „Ich werde mich zur Ruhe setzen und ein Haus in Queensland kaufen. Das ist der Ort, an dem ich mich am glücklichsten fühle.“

Auch der Besitzer der Ausgabestelle in Victoria, wo der Gewinner sein Los gekauft hatte, war überglücklich, dass ein so großer Gewinn auf seinen Laden zurückzuführen war. „Ich werde Luftballons und Luftschlangen aufsteigen lassen, um allen mitzuteilen, dass wir einen Gewinnerbeitrag für die erste Liga verkauft haben. Das ist ein Grund zum Feiern“, freute er sich.

Mehr Themen:

In den letzten Jahren hatten seine verkauften Lose immer wieder kleinere Gewinne erzielt. „Ich sage Ihnen, es wird nie alt.“ Doch dieser Gewinn übertrumpfe alles. „Es ist einfach fantastisch zu wissen, dass wir jemandem in der Gemeinde zu einem besseren Leben verholfen haben“, so der Besitzer. „Wir sagen immer, wir verkaufen Hoffnungen und Träume, und manchmal werden diese Träume wahr.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.