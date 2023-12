Lotto-Spieler gewinnt Rekord-Summe – unfassbar, wie er reagiert

Was für ein Schwein dieser Lotto-Spieler doch gehabt hat! Die größte je erzielte Summe räumte er bei einer Lotteriegesellschaft ab. Das kann sich aber sehen lassen.

Bei so einem großen Gewinn würde jedem sicher ordentlich die Pumpe gehen. Doch wie dieser Lotto-Spieler auf die lebensverändernde Nachricht reagierte, überrascht.

Lotto-Spieler knackt Rekord-Jackpot

240 Millionen Euro – das muss man erst mal sacken lassen. So unfassbar viel Geld hat ein Österreicher zuletzt bei der Lotterie EuroMillionen gewonnen. Mit fünf plus zwei Richtigen knackte er den höchsten Jackpot, den die Lottogesellschaft je als Einzelgewinn herausgegeben hat.

Der Spieler hatte allerdings seinen Chancen erhöht, indem er insgesamt 20 Tipps abgab. Aber nichtsdestoweniger: eine beachtliche Leistung! Als ihn die Lotterie anrief, um ihm von den erfreulichen Neuigkeiten zu berichten, spielte er den Coolen.

Gewinn war „anspruchsvoll“

Nach dem ersten Herzklopfen war der Gewinner am Telefon bereits total gelassen drauf. Die 240 Millionen seien zwar „anspruchsvoll für den Blutdruck“ gewesen, wie ihn eine Lotterie-Sprecherin zitiert, doch das sei schnell vorübergegangen.

„Bald aber schon war es möglich, sich strukturiert Gedanken über die Zukunft zu machen“, erzählte er der Lottogesellschaft am Telefon. Aber 240 Millionen, was soll man mit so viel Geld? Das ist doch viel zu viel für einen alleine.

Um nicht irgendeinen folgenschweren Fehler zu machen, will sich der anonyme Gewinner erst einmal mit einem Berater treffen. Das klingt doch nach einem sinnvollen ersten Schritt.