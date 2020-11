Lotto-Spieler bekommt Anruf – er verändert sein Leben schlagartig „Verdammte Sch***“

Ein einziges Telefonat kann alles verändern! Zumindest dann, wenn der Anruf von der Lotto-Gesellschaft persönlich kommt.

Als ein Lotto-Spieler aus Salisbury (Australien) den Hörer abhob, wusste er laut dem australischen Lotto-Verband „The Lott“ gar nicht, wie ihm geschah – und schrie den Telefonisten erst einmal wütend zusammen!

Lotto: Dieser Anruf verändert das Leben des Spielers für immer

Kein Wunder, diesen Mega-Gewinn muss man schließlich erst einmal verdauen. Angekreuzt hatte er die 35, 31, 26, 9, 17, 25 und 15 – eine goldrichtige Kombination. Zudem war der Australier auf dem ganzen Kontinent der einzige Glückspilz mit dieser Kombi.

Sie bescherte ihm den Mega-Jackpot von 2.496.744,04 australischer Dollar! Als der Mann am Telefon erfuhr, dass dieses Vermögen bald auf seinem Konto landen würde, war von Freude erstmal keine Spur. Es folgte der Schock: „Verdammte Scheiße!“

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

Ein Australier feiert sein Lotto-Glück. (Symbolbild) Foto: imago images

„Ist das euer Ernst?“ Erst später realisierte er, was die Botschaft am Telefon für ihn bedeutet: Wow, das ist großartig! Ich bin schockiert und ich zittere ehrlich gesagt. Das ich am Telefon gerade DAS höre, damit hatte ich nicht gerechnet, als ich den Hörer abhob“, zitiert ihn der australische Lottoverband „The Lott“.

Das hat der Glückspilz mit seinem Vermögen vor

Doch welche Pläne hat der Glückspilz nun mit seinem Vermögen? Zuerst einmal ganz bodenständige: die letzten Raten seines Eigenheims begleichen, eine große Reise.

Auch seinem frisch gegründeten Business, das der Gewinner gerade mit seiner Partnerin aufzieht, soll das Geld zugute kommen. „Wir arbeiten hart, um die Sache zum Laufen zu bringen. Dieses Geld nimmt definitiv den Druck aus der Sache...“

Doch zu allererst heißt es: das Lotto-Glück teilen. „Zuerst werde ich meine Partnerin anrufen. Sie wird mir die tollen Neuigkeiten bestimmt nicht glauben“, sagte er „The Lott“. (vh)