Lotto: Obdachlose betteln Frau an – wenig später sind sie 50.000 Euro reicher

Ein Eurostück wäre ihnen wahrscheinlich lieber gewesen. Stattdessen drückte die Kundin eines Tabakwarenladens vier Obdachlosen ein Lotto-Rubbellos in die Hand, das sie für eben einen Euro gekauft hatte.

Beim Freirubbeln des Lotto-Loses dürfte den vier Menschen aus dem französischen Brest kurz schwarz vor Augen geworden sein. Und zwar vor Freude: Sie gewannen den Höchstpreis - und dürfen sich über satte 50.000 Euro freuen!

Lotto: Obdachlose gewinnen den Höchstpreis

12.500 Euro für jeden der vier Obdachlosen, die zuvor in ihrem Leben um jeden Cent kämpfen mussten.

Irrer Lotto-Gewinn in Frankreich: Vier Obdachlose gewinnen 50.000 Euro mit einem geschenkten Rubbellos. (Symbolfoto) Foto: imago images/PanoramiC

„Was für eine Überraschung für die vier, als sie herausfanden, dass sie nicht fünf Euro, sondern 50.000 Euro gewonnen haben“, jubelt auch die französische Lotto-Gesellschaft Francaise de Jeux (FDJ) mit den Gewinnern.

Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Glücklichen um vier junge Menschen, drei Männer und eine Frau. Wie in Deutschland macht die Lotto-Gesellschaft selbst dazu keine Angaben.

„Sie waren außer sich vor Freude, es wird ihnen helfen, wieder in Schwung zu kommen“, sagte der Besitzer des Tabakwarenladens.

Einziger Plan: Raus aus der Stadt

Ein neues Leben? Das wäre den Vier zu wünschen. Ihr einziger Plan durch die lebensverändernde Fügung: schnell raus aus der Stadt.

„Sie wissen nicht, was sie mit einer solch hohen Summe anstellen sollen, aber auf jeden Fall kann es zu einem neuen Leben führen“, schrieb die FDJ. Es wäre den in ihrem Leben bislang so glücklosen jungen Menschen von Herzen zu wünschen. (dso mit dpa)

