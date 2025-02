Lotto-Gewinner taucht nicht zur Arbeit auf – sofort klingelt sein Handy

Es braucht manchmal nur eine Sekunde, um das ganze Leben zu verändern – oder eine kleine Nachricht. Ein Lotto-Spieler aus den USA erlebte genau das. Als er am Morgen nach seinem Lotto-Spiel eine Mitteilung auf seinem Handy hatte, realisierte er, dass sich der Traum vom großen Geld erfüllt hatte.

Auf seiner Arbeit fehlte er am gleichen Morgen – das hatte allerdings einen anderen Grund.

Lotto-Spieler vergisst Lotterie-Los

Der 5. November 2024 war nicht nur für die Politik in Amerika ein denkwürdiger Tag. Michael Chavez war von der US-Wahl so elektrisiert, dass er noch am Abend ein Lotto-Los der „California Lottery“ kaufte – und es kurze Zeit später vergaß.

Wie das US-amerikanische Medium „The Sacramento To Bee“ berichtet, ging Chavez einfach ins Bett, „ohne auf meinen Schein zu schauen“. Erst eine unerwartete SMS eines Kollegen am nächsten Morgen erinnerte den Mann wieder an seinen Lotterie-Schein.

Lotto-Spieler erscheint nicht zur Arbeit

So begann der Tag für Chavez damit, seine Mitarbeiter darüber zu informieren, dass er nicht zur Arbeit kommen würde – die Antwort eines Kollegen brachte dann den Stein ins Rollen.

Zu einem Screenshot der Lotto-Ergebnisse schrieb er: „Ist das der Grund, warum du nicht hier bist, Boss?“ Erst dadurch warf der Lotto-Spieler überhaupt einen Blick auf die Gewinn-Zahlen und realisierte das Unfassbare: Er hatte den Jackpot geknackt!

„Er hat mich veräppelt, weil ich wegen des Millionengewinns nicht zur Arbeit gekommen war“, klärt Chavez das Missverständnis auf. „Er hat mir sogar im Scherz gratuliert.“ Tatsächlich war die Gratulation aber angebracht, denn der Lotto-Spieler hatte satte 1,2 Millionen US-Dollar (umgerechnet 1,17 Millionen Euro) gewonnen. „Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich bin so aufgeregt und unglaublich dankbar. Ich werde die Wahlnacht und vor allem diesen Text nicht vergessen.“

Michael Chavez gibt zu, dass er nicht wüsste, wann er seine Zahlen kontrolliert hätte, wenn er die SMS nicht erhalten hätte.

