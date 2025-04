Lotto-Gewinnerin will Gutes tun – und verliert 2,5 Millionen!

Karma besagt, dass den Menschen, die Gutes tun, in der Regel auch Gutes widerfährt. Eine Lotto-Spielerin in den USA macht jedoch aktuell die gegenteilige Erfahrung.

Vor etwa einem Jahr spielte sie nicht nur Lotto, sondern spendete auch einen Teil ihres eigenen Besitzes für einen guten Zweck. Jetzt ist nicht nur ihre Spende weg, sondern auch der Lotto-Schein, der sie zur Millionärin machen würde.

Lotto-Spielerin knackt Jackpot und verliert ihren Gewinnschein

Viele Lotto-Spieler auf der ganzen Welt warten gefühlt ihr ganzes Leben lang auf den großen Gewinn, der sie endlich zu Millionären machen soll. Eine von ihnen war Mildred Simoneriluto aus Monroeville im US-Staat Alabama.

Bereits im Mai 2024 kaufte sie das Lotto-Los in der Filiale einer Supermarkt-Kette, bemerkte aber erst zwei Wochen später, dass sie damit den Jackpot von über zwei Millionen Dollar geknackt hatte. Seitdem versucht sie, die insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet 2,3 Millionen Euro) zu bekommen – doch es gibt ein Problem.

So berichtet das US-Medium „Pennlive“, dass die 76-Jährigen ihren Schein ausgerechnet in die Jacke gesteckt hatte, die sie kurz darauf gespendet hatte und die sich jetzt überall in den USA befinden könnte.

Lotto-Gewinnerin läuft die Zeit davon

Die Jacke mit dem Gewinn-Schein befand sich demnach in einer Tasche mit einigen anderen Klamotten, die die Lotto-Spielerin an die Organisation „Vietnam Veterans of America“ gegeben hatte. Die gemeinnützige Organisation verschickt ihre Spenden landesweit.

So ist Mildred Simoneriluto seit fast einem Jahr auf der vergeblichen Suche nach ihrer Jacke und dem darin befindlichen Lotto-Ticket. Sie hat nur noch bis 8. Mai Zeit, den Schein einzureichen um den Gewinn zu erhalten, danach ist er nicht mehr gültig.

„Es gibt keine Worte dafür, keine Ausdruck dafür. Wie kann ich es zurück bekommen?“, gibt sich die Lotto-Spielerin verzweifelt.

