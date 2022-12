Lotto: Seniorin hat Glück und gewinnt – was sie mit dem Geld macht, lässt alle staunen

Da ist der Glaube an die Menschheit doch gleich wieder hergestellt. Was diese Lotto-Spielerin mit ihrem Gewinn anstellte, versetzte sowohl ihre Enkelin als auch das Internet in Erstaunen.

Statt das Geld für Belanglosigkeiten zu verprassen, zeigte sie sich mit einer großzügigen Geste dankbar für ihr Glück. Denn ohne die Hilfe eines Menschen hätte sie nicht einen Cent im Lotto gewonnen.

Lotto: Seniorin teilt Gewinn

Die 86-jährige Spielerin wollte wie jede Woche ihr Los in Rancho Mirage, einer Stadt in Kalifornien (USA), kaufen. Wie sie gegenüber dem „News Channel 3“ erzählte, sei der Kassierer in dem Mini Mart, in dem sie stets ihre Tickets kaufte, besonders nett zu ihr gewesen. Er machte sie auf einen Fehler aufmerksam und half ihr beim korrekten Ausfüllen der Scheine.

Als Dankeschön sagte sie ihm, sollte sie gewinnen, würde sie das Geld mit ihm teilen. Den Jackpot von 500.000 Dollar, umgerechnet etwa 480.000 Euro, knackte sie allerdings nicht. Dafür gewann sie jedoch wenigsten den Trostpreis von 300 Dollar (287 Euro). Dennoch wollte sie ihr Versprechen halten.

Rentnerin geht viral auf Instagram

Die Enkelin der Seniorin postete wenig später ein Video auf Instagram. „Das ist meine Großmutter. Sie hat 300 Dollar im Lotto gewonnen und das getan.“ Und zwar besuchte die Frau den Verkäufer, bei dem sie das Los damals erstanden hatte, mit Luftballons und einem Umschlag. „Ich habe gewonnen“, verkündete sie ihm feierlich.

Mehr Themen:

Ohne ihn hätte sie gar nicht erst gewonnen, sagte sie. Dafür bedankte sie sich und umarmte den Mann. Dann gab sie ihm die Luftballons und den Umschlag. Darin steckte tatsächlich der versprochene Anteil: die Hälfte des Preisgeldes. Zwar waren das nur 150 Dollar, knapp 144 Euro, aber immerhin. Der Kassierer freute sich sehr darüber und strahlte vor Glück. 144 Euro haben oder nicht haben, das kann schon einen Unterschied machen. Gegenüber dem „News Channel 3“ sagte er noch einmal, was für eine treue Kundin die Frau doch gewesen sei.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter dem Video sammelten sich die Kommentare von Nutzern, die die Dame für ihre „noble Geste“ lobten. „Sie wird ernten, was sie gesät hat!“, schrieb einer. „Diese Frau ist einfach toll!“ Viele hätten ihr gewünscht, dass sie mehr gewonnen hätte. Sie glaubten, dass die Frau auch dann mit dem Kassierer halbe-halbe gemacht hätte.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.