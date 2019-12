Lotto: Spieler gewinnt 30 Millionen Euro im Jackpot – doch dann taucht DIESE Nachricht auf

Ein Traum, der wahr wird - ein Lotto-Spieler aus Hessen kann davon erzählen: Mit seinen sieben richtigen Tipps knackte er am 22. November den Eurojackpot. Neben ihm tippten nur zwei weitere Spieler ebenfalls alle Gewinn- und Eurozahlen korrekt.

Jetzt wartet ein Lotto-Gewinn in Höhe von unglaublichen 30 Millionen Euro auf ihn... oder sie. Das kann man noch nicht mit Sicherheit sagen. Denn, so unfassbar es auch klingt: Der Gewinner hat sich bisher noch nicht gemeldet!

Lotto: Glückspilz gewinnt 30 Millionen Euro – doch...

Da die unbekannte Person auch ihre Spielquittung anonym abgegeben hatte, lässt sich auch über diesen Weg nicht die Identität des Gewinners feststellen. Nur drei Stunden vor Annahmeschluss hatte er oder sie den Eurojackpot-Schein in einer Lozzo-Verkaufsstelle im hessischen Main-Kinzig-Kreis abgegeben.

„Die Spielquittung ist ganz viel bares Geld wert“, betont „Lotto Hessen“-Geschäftsführer Heinz-Georg Sundermann. Auch er kann die Zurückhaltung des anonymen Gewinners nicht verstehen. „Vielleicht will er die unvorstellbare Summe im Strudel der Glücksgefühle erst einmal sacken lassen“, vermutet er. „Oder er hat seinen 30-fachen Millionencoup noch überhaupt nicht bemerkt. Wir wissen es nicht.“

Lotto: So viel Zeit hat der Unbekannte noch, bevor sein Gewinnanspruch verfällt

Der Spieler oder die Spielerin müssen ihre Spielquittung physisch vorlegen, um ihren Gewinn einzufordern. Dafür hat der 30-Millionen-Glückspilz aber noch genug Zeit. Genau genommen: Bis Ende 2022!

Erst nach drei Jahren läuft die gesetzliche Frist ab und der Gewinnanspruch verfällt. Danach würde es in einen Topf für Sonderauslosungen fließen und erneut ausgespielt werden.

Ein Lotto-Spieler aus Hessen hat seine Gewinnsumme bislang noch nicht abgeholt.(Symbolbild) Foto: imago images / suedraumfoto

Eurojackpot seit 2012

Zur Info: Der Eurojackpot wird seit 2012 in mehreren europäischen Staaten ausgespielt. Die Zahlen werden jeden Freitagabend in der finnischen Hauptstadt Helsinki (Finnland) um 20 Uhr (deutscher Zeit) gezogen.

Chancen für einen Jackpot-Gewinn im Lotto sind sehr gering

Aber: Die Chancen für den ganz fetten Gewinn liegen bei 1 zu 95 Millionen. Die Chance, dass der Hesse also noch einmal in seinem Leben gewinnen sollte, ist relativ gering. Bleibt zu hoffen, dass er sich also meldet.