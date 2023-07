Lotto-Spielerin wird von Ehemann ausgelacht – dann kommt es zum großen Knall

„Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ – dieser Spruch bewahrheitete sich zuletzt mal wieder im Norden von England. Im Zentrum der Geschichte stehen eine Lotto-Spielerin, ihr Ehemann und eine große Überraschung. Aber eins nach dem anderen.

Rachel Fearns begann vor geraumer Zeit, jede Woche bei der „People’s Postcode Lottery“ mitzuspielen. Jeden Freitag hoffte Rachel fortan, den großen Lotto-Jackpot zu knacken. Ihr Mann Carl hingegen konnte nur mit dem Kopf schütteln. „Er sagte zu mir, Lotto sei reine Geldverschwendung“, so Rachel.

Lotto-Spielerin diskutiert mit Ehemann

„Ich wollte eigentlich pro Lotto-Ziehung drei Reihen spielen“, erzählt Rachel der britischen „Sun“: „Aber mein Mann hat sich dagegen ausgesprochen. Er meinte, das sei zu teuer. Also habe ich jeweils nur zwei Reihen gespielt – als Kompromiss.“

Das Lachen sollte Carl schnell vergehen. „Ich habe gleich in den ersten Wochen zweimal einen kleineren Betrag gewonnen und hatte dadurch immerhin schon mal meinen Einsatz raus“, erzählt Rachel. Und dann kam’s zum großen Knall!

Lotto-Gesellschaft verkündet Hammer-Botschaft

Eines Tages erhielt sie einen Anruf der Lotto-Gesellschaft, die Rachel mitteilte, dass sie den Jackpot gewonnen hat. „Mein erster Gedanke war: Das muss ein Witz oder ein Betrug sein. Aber ich habe die Rufnummer mehrmals gecheckt – es war die Rufnummer der Lotto-Gesellschaft.“

Die Lotto-Gesellschaft konnte Rachel am Telefon allerdings noch nicht genau sagen, wie viel sie gewonnen hatte. Denn der Gewinn eines einzelnen Spielers richtet sich danach, mit wie vielen oder wenigen anderen Spielern die gesamte Gewinnsumme geteilt werden muss.

„Trotzdem war ich sofort super glücklich. Denn man liest ja immer davon, dass Leute bei der People’s Postcode Lottery Preise von rund 30.000 Pfund (ca. 35.000 Euro) gewinnen. Und das wäre ja schon toll gewesen“, so Rachel: „Ich dachte, von 30.000 Pfund könnten wir uns eine neue Küche kaufen und vielleicht mit unseren vier Kindern eine tolle Reise unternehmen.“

Doch es kam um einiges dicker. Der Gewinn betrug 780.000 Pfund (ca. 910.000 Euro). „Als ich das gehört habe, konnte ich es nicht glauben. Auch mein Mann war schockiert und dachte, dass uns irgendjemand einen Streich spielen würde.“

Lotto-Spielerin räumt fast eine Million Euro ab

Es war jedoch kein Streich und kein Witz und auch kein Betrug: Rachel hatte im Lotto tatsächlich umgerechnet fast eine Million Euro gewonnen. „Als wir irgendwann realisiert haben, dass wir so viel Geld gewonnen haben, habe ich Carl diese Tatsache jeden Tag aufs Brot geschmiert“, so Rachel über ihren Ehemann, der dem Lotto-Spielen zuvor zu misstrauisch gegenüber gestanden hatte.

Und wieder mal zeigte sich: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

