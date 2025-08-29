Lotto wird teurer! Hier müssen Spieler tiefer in die Tasche greifen

In Sachsen müssen Lotto-Spieler seit August 2024 für die Abgabe eines Spielscheins mehr bezahlen. Die Bearbeitungsgebühr, die je nach Abgabemethode unterschiedlich ist, wurde um 10 bis 20 Cent erhöht.

Insgesamt steigen damit die Gesamtkosten, obwohl die eigentlichen Spieleinsätze für Lotto 6aus49, Eurojackpot und Glücksspirale unverändert bleiben.

Lotto-Preisanpassung trifft Einzeltipps besonders stark

Die Erhöhung der Bearbeitungsgebühr wirkt sich auf Einzeltipps stärker aus als auf komplett ausgefüllte Spielscheine. Gerade in Annahmestellen zahlen Kunden jetzt mehr. Sachsen-Lotto gibt an, dass gestiegene Betriebskosten sowie Investitionen in Technik, Sicherheit und Digitalisierung diese Änderung notwendig machen. Rund 77 Prozent der Tippscheine werden in 1210 sächsischen Annahmestellen eingereicht, wie „Bild“ berichtet.

Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte vor drei Jahren. Sachsen-Lotto will so gewährleisten, dass ein störungsfreier technischer Betrieb sowie die Betreuung der Annahmestellen gesichert bleiben. Laut Unternehmensangaben steigen die Gebühren im Vergleich zur Steigerung der Einsätze nur leicht an. Kritiker könnten jedoch anmerken, dass regelmäßige Erhöhungen für Spieler durchaus belastend sind.

Regionale Unterschiede bei Lotto-Gebühren

Die Lotto-Kosten unterscheiden sich je nach Bundesland. In Bayern und Hessen zahlen Spieler beispielsweise nur 25 Cent pro Bearbeitung, wie „Bild“ berichtet. In Sachsen-Anhalt hingegen werden Onlinespielern oder LOTTOCard-Nutzern 50 Cent in Rechnung gestellt. Solche regionalen Unterschiede führen oft zu Diskussionen über Gerechtigkeit unter den Teilnehmern des Spiels.

Neben staatlichen Angeboten ermöglichen gewerbliche Vermittler wie Tipp24 oder Clever Lotto den Zugang zu Lotto. Diese Anbieter haben wiederum eigene Gebührenmodelle, was zusätzliche Kosten oder Einsparungen bedeuten kann. Sachsen-Lotto konnte im Jahr 2024 einen Gesamtspieleinsatz von 342,2 Millionen Euro verzeichnen und zwölf neue Lotto-Millionäre feiern.

Lotto bleibt trotz steigender Gebühren beliebt, da viele Spieler auf das große Glück hoffen. Die Kombination aus regionalen Gebührenunterschieden und verschiedenen Angebotsmodellen macht die Preispolitik jedoch komplex. Ob sich höhere Gebühren langfristig auf die Teilnahme auswirken, bleibt abzuwarten.

