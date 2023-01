Lotto: Spieler zieht großes Los – dann landet er im Gefängnis

Ein großer Lotto-Gewinn? Davon träumen wohl viele!

Für einen Mann aus Großbritannien ist dieser Traum wahr geworden. Doch genutzt habe er seinen Gewinn nicht. Die Folge: Er landete im Gefängnis, wie „Daily Star“ berichtet. Doch wie konnte es passieren?

Lotto: Darum landet ein Gewinner im Knast

Es ist schon mehrere Jahre her, dass der Mann im Lotto gewonnen hat. Ein Rubbellos habe ihm 2010 tatsächlich einen Gewinn von satten 250.000 Dollar eingebracht. Da sollte es doch eigentlich ein Leichtes sein, auch Schulden abzubezahlen, oder?

Das zumindest möchte man meinen. Doch die Schulden sind dem Mann aus Großbritannien zum Verhängnis geworden. Denn er hätte es schlichtweg versäumt, seine Gerichtsschulden aus dem Jahr 2018 in Höhe von 12.000 Dollar zurückzuzahlen. Der Brite war verurteilt worden, weil er Cannabis angebaut hatte.

Doch statt Geld von seinem Lotto-Gewinn zu nutzen, um die Kosten zu begleichen, soll er den Gewinn lieber anderweitig ausgegeben haben. Wohin das ganze Geld verschwunden ist? Das könne sich keiner so genau erklären. Das einzige, was das Gericht in Erfahrung bringen konnte, ist, dass sich der Gewinner ein Auto gekauft hatte.

Mehr News:

Auch Nachbarn seien verwundert. Es sei unglaublich, wie jemand so viel Geld gewinnen und es in so kurzer Zeit nicht mehr könne. Vom Lotto-Gewinner zur Person, die hinter Gittern landet – das sei für die Nachbarn ein tiefer Fall, berichtet „Daily Star“. (abr)