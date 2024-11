Lotto: 72-Jährige jubelt nach Mega-Gewinn – was sie sich jetzt kaufen will, hätte niemand erwartet

Eine Weltreise, ein dickes Auto oder doch vielleicht das Eigenheim – jedem fallen ganz bestimmt zahlreiche Dinge ein, die man mit einem Lotto-Gewinn kaufen könnte. Was sich nun aber eine 72-jährige Frau von ihrem Gewinn leisten will, glaubt kaum jemand.

Die Frau aus Großbritannien hat in der Postcode-Lotterie 250.000 Pfund, umgerechnet rund 300.000 Euro, abgesahnt. Ihren Gewinn will sie aber nicht sofort verprassen, sondern bleibt auf dem Boden und gibt sich bei ihren Wünschen extrem bescheiden.

Lotto: 72-Jährige räumt ab – DAS will sie sich vom Gewinn kaufen

Pauline Smith ist 72 Jahre alt und lebt in Aylestone, einem Stadtteil von Leicester. Nun hat ein Lotto-Gewinn das Leben der Schulköchin verändert. Sollte man zumindest meinen, denn die 72-Jährige bleibt nach dem Gewinn auf dem Teppich.

„Das Einzige, was ich brauche, ist eine neue Matratze für mein Bett“, wird sie vom „Mirror“ zitiert. Weiter erzählt sie: „Ich werde zu meiner Freundin gehen, die in einem Möbelgeschäft arbeitet, und sie wird mir einen Rabatt verschaffen. Ich werde an Weihnachten nicht ausrasten – ich werde genau dasselbe tun. Ich bin kein Mensch, der Geld verschwendet.“

Sparen statt Protzen ist ihr Motto. „Ich bin ein Sparer. Es wird auf der Bank sein. Ich bin nach der alten Schule aufgewachsen, wo man mit dem auskommt, was man hat. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt und lebe mein Leben so gut wie möglich“, so Smith.

Eine Kreuzfahrt soll es schon werden

Komplett auf Luxus will aber auch sie nicht verzichten. Eine Kreuzfahrt in die Karibik ist mit der Familie geplant. „Ich habe zwei Söhne und zwei Enkelkinder. Ich werde ihnen einen Teil des Geldes geben und sie können damit tun, was sie wollen, auf die Kreuzfahrt gehen und den Rest sparen“, so ihr Plan.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.