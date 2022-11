Lotto: Mann erfährt von Mega-Gewinn – und alarmiert sofort die Polizei

Wo würde dich dein Weg zuerst hinführen, wenn du den Lotto-Jackpot geknackt hättest? Wahrscheinlich zu deiner Familie, um mit ihr die frohe Botschaft zu feiern. Oder ins nächste Reisebüro, um dir einen Luxus-Urlaub zu gönnen. Doch ein Mann ging direkt zur Polizei.

Kurz nachdem Bishnupada G. vom Gewinn seines Lotto-Jackpots erfuhr, ging er umgehend zur nächsten Polizeiwache in Mahishadal (Indien). Er hatte eine große Bitte an die Polizisten: Er wollte unbedingt auf dem Polizei-Gelände bleiben.

Lotto-Gewinner schläft auf Tisch in Polizeistation

Laut „Telegraph India“ verbrachte Bishnupada G. eine Nacht auf eigenem Wunsch bei der örtlichen Polizeiwache. Der 45-Jährige sagte: Er hatte keine andere Wahl! „Die Leute erfuhren, dass ich den Jackpot gewonnen hatte. Ich musste den Lottoschein sicher aufbewahren. Die Polizeistation war der sicherste Ort für mich und deshalb habe ich dort übernachtet“, sagte Bishnupada G.

An einem Sonntagabend erfuhr er von seinem Gewinn. Dann ging er zur Polizeiwache und flehte die Beamten an, bei ihnen bleiben zu dürfen. Die Beamten sagten, sie können ihm keinen „offiziellen Schutz“ geben, aber er durfte bleiben. Er schlief auf einem Tisch in einem Vorraum.

Lotto: Mann ist Polizei dankbar

Bishnupada G. erzählte, dass seine Aufregung über den Gewinn des Jackpots nur von kurzer Dauer war, als er erkannte, dass ihm sein Ticket weggenommen werden könnte. „Einige Dorfbewohner sagten mir, Lottoscheine seien keine registrierten Dokumente, um einen Anspruch zu beweisen. Der Verwahrer ist sein natürlicher Eigentümer. Also bekam ich Angst. Ich beschloss, Polizeischutz zu suchen, bis ich das Ticket bei der Bank hinterlegen konnte. Obwohl die Polizei mir keinen Schutz als solchen angeboten hat, bin ich ihnen zu Dank verpflichtet, dass sie mir erlaubt haben, die Nacht auf der Polizeiwache zu verbringen“, wird Bishnupada G. von „Telegraph India“ zitiert.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga