Paar gewinnt im Lotto – es wäre nie passiert, wenn der Mann auf seine Frau gehört hätte

Hätte James auf seine Verlobte Rohanna gehört, hätte das Paar auf einen wahren Geldregen verzichten müssen.

Eigentlich wollte das Paar aus dem britischen Kingswood ein bisschen bei den monatlichen Ausgaben sparen, um Geld für die geplante Hochzeit zur Seite zu legen. Unter anderem sollte das Abo bei der Postcode-Lotterie gestrichen werden, schließlich kostete das umgerechnet mehr als 14 Euro pro Monat. Doch James vergaß, sich darum zu kümmern. Und offenbar war genau das offenbar Schicksal…

Mann vergisst, Lotto-Abo zu kündigen

„Ich wollte das Abo vor drei Monaten kündigen, aber hab es vergessen“, erzählt James der britischen „Sun„. Doch das sollte sich als schicksalhafte Fügung erweisen. Denn bei der Oktoberziehung wurde der Postcode des Paares gezogen – und knapp 144.000 Euro wanderten auf ihr Konto!

Hätte er direkt auf seine Verlobte gehört und das Abo gekündigt, wäre James und Rohanna dieser Geldregen verwehrt geblieben. „Gott sei dank war ich einfach faul und sehr dumm“, freut sich James – und scherzt: „Inkompetenz zahlt sich aus!“

Gewinn soll Flitterwochen finanzieren

Im Mai 2027 will das Paar heiraten. Anschließend steht der Flitterwochen-Urlaub an – und das Bad müsste auch renoviert werden. All das kostet natürlich Geld. Das Lotto-Abo sollte James entsprechend kündigen. „Zum Glück hat er das nicht gemacht“, gibt auch Rohanna erleichtert zu. „Ich vergebe ihm.“

Und einen Plan für die genauen Investitionen gibt es auch schon: Mit den knapp 150.000 Euro will sich das Paar als leidenschaftliche „Herr der Ringe“-Fans für ihre Flitterwochen einen Neuseeland-Urlaub ermöglichen, um die Drehorte der Filme zu besuchen.

