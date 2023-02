Lotto: Paar gewinnt zwei Millionen – doch dann stürzt es sich gegenseitig in den Abgrund

Ein Gewinn im Lotto sollte eigentlich ein Segen sein – sollte man meinen. Das war er für dieses Paar aus England zunächst auch. Die beiden kauften sich alles, was das Herz begehrt und waren für einige Zeit sehr glücklich.

Doch irgendwann musste die Blase nach dem Traum vom Lotto platzen. Und daran gaben sich die beiden Spieler am Ende gegenseitig die Schuld.

Lotto: Gewinner-Paar verprasst Gewinn

2005 war das Glücksjahr für das Paar. Damals knackte es den Jackpot und gewann 1,8 Millionen Pfund, was nach heutigem Wechselkurs mehr als zwei Millionen Euro sind. Mit so viel Geld in den Taschen gaben beide ihre Jobs als IT-Manager und Lehrer auf und kauften sich eine Scheune in North Yorkshire, die sie umgebaut hatten, für 800.000 Pfund (über 900.000 Euro).

„Das war wirklich das Haus unserer Träume“, freute sich die zweifache Mutter zunächst. „Wir waren absolut begeistert, so etwas kaufen zu können. Wer wäre das nicht? Es ist wunderschön.“ Doch bei dieser großen Investition sollte es nicht bleiben, wie der „Daily Star“ berichtete. Dazu kam noch ein Schönheitssalon.

Dann nahm der Mann mit früheren Studienkollegen eine Platte auf und gab dafür 25.000 Pfund (über 28.000 Euro) aus. Für 18.000 Pfund (20.000 Euro) leistete er sich einen neuen Audi, ließ sich die Zähne bleichen, shoppte Designerklamotten, weil er „cooler aussehen“ wollte, und bezahlte damit weiterhin Botox-Injektionen und Tattoos. Er ließ sich den Vornamen seiner Ehefrau auf den Arm tätowieren. Doch nicht nur er schmiss mit dem gewonnenen Scheinen um sich wie mit Monopoly-Geld.

Lotto-Gewinn sorgte für Trennung

Auch seine Frau leistete sich das ein oder andere, zum Beispiel eine Reise nach Dubai, wo sie in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachtete. „Sie mochte Handtaschen, sie ging gerne shoppen. Sie verbrachte viel Zeit bei Louis Vuitton“, packte der Mann über seine Frau aus. „Wir müssen in zehn Tagen 15.000 Pfund ausgegeben haben.“

Und so hatte das Paar nach nur acht Jahren all das Geld, was es gewonnen hatte, ausgegeben. Das drückte natürlich ordentlich auf die Stimmung. Die beiden gaben sich gegenseitig die Schuld daran und trennten sich schließlich – nach 14 Jahren Ehe. Sie warf ihm zudem vor, sie betrogen zu haben. „Das war der Auslöser für mich zu denken: ‚Ich will wirklich nicht mehr in dieser Beziehung sein‘.“

Spielerin mit Rat

„Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ein Lottogewinn nicht das ist, was man sich darunter vorstellt“, erzählte die Frau im Nachhinein. „Die meisten Menschen sind am Ende irgendwie schlechter dran, und niemand hat Mitleid, weil man das Geld gewonnen hat, anstatt es zu verdienen.“ Sie sei noch nicht einmal wieder am Anfang angelangt. „Ich bin viel schlechter dran als vor dem Gewinn.“

