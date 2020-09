Lotto: Paar gewinnt fast eine Million Euro – und hat diese süße Idee

am 25.09.2020 um 16:45

Jeder Lotto-Spieler träumt davon, eines Tages den großen Gewinn abzusahnen. Doch für die allermeisten bleibt das nur ein Traum - nicht aber für ein Paar aus Australien.

Die beiden haben fast eine Million Euro im Lotto gewonnen. Nun hat das Paar eine süße Idee.

Lotto: Paar gewinnt fast eine Million

30 Jahre lange spielte das Paar aus Adelaide Lotto, Erfolg hatte es dabei aber nie. Vergangenen Samstag landeten die beiden dann mit ihrem Spielschein einen Volltreffer und räumten gut 750.000 US-Dollar - umgerechnet fast 650.000 Euro - ab.

Die glückliche Frau machte ihre große Freude nach Bekanntwerden des Gewinns öffentlich. Gegenüber der australischen Lotterie „The Lott“ konnte sie ihr Glück kaum fassen: „Wahoo! Es ist ziemlich großartig! Du hast mein ganzes Leben gemacht! Ich danke dir sehr!“

Sie sei am Sonntagmorgen um 2.30 Uhr aufgewacht, weil sie nicht habe schlafen können. Deshalb habe sie beschlossen, ihren Lottoschein auf Gewinn zu überprüfen. Dann habe sie festgestellt, dass sie rund 650.000 Euro gewonnen habe, erzählt sie.

„Ich schob meinem Mann das Telefon ins Gesicht und schrie, wir hätten gewonnen. Da wurde mir klar, dass wir viel mehr als 750.000 US-Dollar gewonnen hatten! Ich wäre fast gestorben, als ich die gesamte Menge sah“, sagt die frisch gebackene Lotto-Gewinnerin weiter.

Das Paar sei daraufhin den ganzen Morgen wach geblieben und habe zur Feier Sambuca getrunken. Auch den Rest des Tages habe die Frau nicht geschlafen, doch in der Folgenacht habe sie dafür richtig gut geschlafen, wie die Frau verrät.

Glück dem Zufall zu verdanken

Was für ein großes Glück das Paar hatte, zeigen die Gewinnzahlen. Denn seinen Lotto-Gewinn haben die beiden den vor Tippabgabe geänderten Zahlen zu verdanken. Schließlich spielte das Paar immer dieselben Zahlen, wo hingegen es zuletzt die Zahlen geändert und einen Zufallstipp abgegeben hatte.

Die Frau sagt: „Aber ich habe kürzlich angefangen, einen Schein online zu spielen. Und als ich damit anfing, habe ich sie zufällig ausgewählt. Sie waren zu dieser Zeit keine besonderen Nummern, aber jetzt sind sie definitiv etwas Besonderes.“

Deshalb habe der Mann auch gesagt, dass sie sich ihre Gewinnzahlen auf dessen Arme tätowieren lassen wollen. Denn: „Wir werden uns immer an sie erinnern!“, so die Frau weiter zu „The Lott“. Was für eine süße Idee!

Außerdem hat das Paar noch eine Idee, was es mit seinem Gewinn anstellen würde. So wollten sich die beiden ihren Lebenstraum erfüllen und eine Reise durch Australien machen.

Neben einem neuen Auto wollten sie einen Wohnwagen kaufen und zunächst durch Südaustralien reisen. Schließlich sei das Paar „noch nie wirklich irgendwo gewesen“.

„Wir haben in unseren Leben viel gekämpft, deshalb werden wir es wirklich genießen, einfach nur bequem zu sein und uns keine Sorgen machen zu müssen“, freute sich die Frau. (nk)