Lotto: Paar gewinnt über 2 Millionen – drei Tage später bekommt es eine noch bessere Nachricht

am 16.09.2020 um 11:52

So ein Glück haben wirklich nur die Wenigsten!

Ein Paar hat über zwei Millionen Euro im Lotto gewonnen. Doch das war noch nicht alles. Nur drei Tage später erhielt es eine noch bessere Nachricht, die das Leben für immer verändern sollte.

Lotto: Paar gewinnt über zwei Millionen, dann erhält es eine noch bessere Nachricht

Traditionell vor Weihnachten versuchte das Paar aus dem nordenglischen Stockton on Tees sein Glück im Lotto und tippte im Dezember 2019 tatsächlich die sechs richtigen Zahlen. Damit war es auf einen Schlag um zwei Millionen Pfund - umgerechnet rund 2,2 Millionen - reicher.

Aber als wären die richtigen Zahlen im Lotto noch nicht Glück genug, durften sich John und Allison M. nur drei Tage später noch mehr freuen. Denn das Paar erhielt die Nachricht, dass ihr Sohn Ewan vollständig von seiner Krebserkrankung geheilt sei, wie die britische Zeitung „Metro" berichtet.

„Es ist so, als ob alle unsere Lebensträume innerhalb von drei Tagen wahr geworden wären“, sagt John M. Für die Familie änderte sich damit ihr ganzes Leben. Weiter sagt der frisch gebackene Multimillionär: „Und dann die Nachricht zu erhalten, dass Ewans neueste Scans klar sind, ist einfach unglaublich. Wir sind so dankbar. 2020 scheint für uns drei ein erstaunliches Jahr zu sein."

„Jeder träumt immer davon, zu Weihnachten im Lotto zu gewinnen - und spricht darüber, wie großartig das wäre -, aber Allison und ich haben nie geglaubt, dass es uns passieren würde. Und es ist passiert", erzählt der 62-Jährige, der als Sicherheitsbeamter häufig 70 Stunden pro Woche arbeitete.

---------------------------

Mehr News:

Lotto: Mann gewinnt fast eine halbe Million – doch er wird sich trotzdem richtig ärgern

Wetter: Kachelmann schimpft – „Machen nicht nur krank, sondern auch dumm“

Deutsche Post: Hammer-Änderung! DAS betrifft Millionen Kunden

---------------------------

Frau befürchtet schlimme Nachricht

Auf den Erfolg im Lotto folgte ein weiteres Glück. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Doch an jenem Dezember-Tag war John M. auf der Arbeit, als er während einer Arbeitspause seinen Lottoschein überprüfte und feststellte, dass er und seine Frau alle sechs Zahlen richtig getippt hatten. Er erzählt: „Ich war nur total geschockt. Meine Beine zitterten, als ich (die Lotterie) Camelot anrief, um zu überprüfen, ob das, was ich sah, tatsächlich richtig war."

Dann habe der 62-Jährige versucht, schnell seine Frau beim Zahnarzt über den Millionengewinn zu informieren. Die 49-Jährige hob ihr Telefon jedoch nicht ab. Als sie den verpassten Anruf ihres Mannes sah, rechnete sie natürlich nicht mit dem Lottogewinn.

---------------------------

Infos zum Lotto-Spiel:

Das Wort Lotto stammt aus dem italienischen und französischen und bedeutet Anteil „Anteil“, „Los“, „Schicksal“ und „Glücksspiel“

Im deutschen Kaiserreich gab es viele Landeslotterien

Anfang des 20. Jahrhundert wurden, um die Konkurrenz zu vermindern, die Lotterien zu mehreren Anbietern zusammengefasst

Lotto-Zahlen werden in den letzten Jahren vermehrt übers Internet getippt

Jedes Land hat ein anderes Ziehsystem, bei uns spielt man 6 aus 49, plus 1 aus 10

---------------------------

Vielmehr kam ihr in den Sinn: „Ich dachte nur 'Oh nein, warum ruft er mich an - etwas Schreckliches ist passiert, ist etwas mit Ewan schief gelaufen?' Niemals hätte ich geglaubt, als ich ihn zurückrief, dass er mir sagen würde, dass wir den Lotto-Jackpot gewonnen haben."

Paar will „Zeit mit Familie verbringen"

„Es ist fantastisch, dass dieser Sieg uns nicht nur die finanzielle Sicherheit gegeben hat, ein schönes neues Familienhaus zu kaufen, sondern auch Zeit", so Allison M gegenüber „Metro". „Wir können es uns jetzt beide leisten, die Arbeit einzustellen und Zeit mit unserer Familie zu verbringen, um Erinnerungen zu sammeln - etwas, von dem wir nur träumen konnten", freut sich das Paar, das neben Ewan noch zwei weitere Kinder hat. (nk)