Lotto: Paar gewinnt Millionen und klagen über „Problem“ – Normalbürger können darüber nur lachen

Wer im Lotto gewinnt, hat mit seinem Gewinn in der Regel erst mal nur eines im Sinn: Sich ordentlich was gönnen. Immerhin müssen viele Glückspilze Jahre oder sogar Jahrzehnte lang warten, um das große Los zu ziehen und mit einem Schlag zum Millionär zu werden.

Auch bei einem Paar aus Großbritannien brauchte es mehrere Anläufe, um beim Lotto-Spiel Erfolg zu haben. Doch im Sommer diesen Jahres war es dann endlich so weit: Uttam und Raki Parmar waren mit einem Schlag Multimillionäre. Aber nur wenige Monate später folgte schon die Ernüchterung.

Lotto: Paar gönnt sich Villa für 3 Millionen

Die erste Anschaffung des Ehepaares aus Leicester ließ nicht lange auf sich warten: Das Paar gönnte sich eine Villa für 3 Millionen Pfund (umgerechnet fast 3,5 Millionen Euro) samt 5,3 Hektar großem Grundstück in einer der nobelsten Gegenden Englands. Das Anwesen verfügte nicht nur über einen atemberaubenden Panoramablick, sondern auch über eine exklusive Nachbarschaft voller Stars und Sternchen.

Doch nur acht Wochen nach dem Einzug in die Villa war der Zauber für das Paar schon wieder verflogen. „Wir haben nicht das Gefühl, dass wir an die Küste von Cornwall passen, wo es viele reiche Leute gibt“, erklärt der 58-jährige Mann gegenüber „MailOnline“. „Das sind wir nicht. Wir haben lange Zeit in Leicester gelebt und sind hier sehr glücklich. Wir brauchen kein 4-Millionen-Pfund-Ferienhaus.“ Das Paar sei einfach zu „normal“ für das Prominentenviertel, in dem ihr Anwesen steht und fühle sich „überflüssig“.

Lange hatten die Zwei, die einen gemeinsamen Sohn haben, mit sich gehadert. Doch Anfang Oktober trafen sie dann schließlich den endgültigen Entschluss, ihr Traumhaus wieder zu verkaufen und zurück in ihre ehemalige, beschauliche Heimat zu ziehen.

Lotto: Paar verkauft „architektonisches Meisterwerk“

Aufgrund der hohen Unterhaltungskosten hatten sich Uttam und Raki Parmar laut dem „Mirror“ dagegen entschieden, die Villa als Ferienhaus zu nutzen. Den Verkauf habe das Paar in die Hände eines Maklers gegeben. Wie folgt hatte er es inseriert: „Ein preisgekröntes architektonisches Meisterwerk aufgrund seines extrem sparsamen Standards.“

Weitere Nachrichten:

Mit dem Verkauf des Anwesens hoffte das Paar nochmal ordentlich Gewinn zu machen. Für 4 Millionen Pfund (umgerechnet rund 4,7 Millionen Euro) wurde es zum Kauf angeboten. Ob es bereits erfolgreich vermittelt werden konnte und was das Paar aus Großbritannien nun mit seinem Lotto-Gewinn vor hat, ist nicht bekannt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga