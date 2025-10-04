Oma plötzlich im Lotto-Glück – doch kurz darauf ist das ganze Geld wieder weg

Ein Lotto-Gewinn kann das Leben von heute auf morgen verändern – oft träumt man vom Luxusurlaub, schicken Autos oder einem neuen Eigenheim. Für Carrie Edwards aus Virginia kam alles anders. Sie knackte vier der ersten fünf Powerball-Zahlen – plus die entscheidende sechste Zahl. Eigentlich hätte ihr das 50.000 Dollar (etwa 47.500 Euro) eingebracht.

Doch Carrie zahlte einen Dollar (etwa 0,85 Euro) mehr und verdreifachte so ihren Gewinn auf satte 150.000 Dollar (128.000 Euro). Doch kurz darauf ist das ganze Geld weg – was ist passiert?

Lotto-Glück: Oma spendet alles

Die Chancen, beim Powerball überhaupt einen Preis zu gewinnen, sind schon gering – liegen bei etwa 1 zu 24,9 Millionen. Das bedeutet, von fast 25 Millionen Spielern gewinnt nur einer. Wer allerdings davon träumt, den riesigen Jackpot zu knacken, braucht noch viel mehr Glück: Die Wahrscheinlichkeit liegt bei unglaublichen 1 zu 292,2 Millionen! Um das in Perspektive zu setzen: Es ist einfach dreimal wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden.

++ Lotto-Spieler in NRW knackt Millionen-Jackpot – am Ende sieht er keinen einzigen Cent ++

Carrie E. hatte das große Glück und traf eine selbstlose Entscheidung: Sie spendete das ganze Geld. „Ich wusste, dass ich alles hergeben musste. Gott segnet mich, damit ich auch andere segnen kann“, sagt die Großmutter aus Midlothian. Carrie teilte dabei die Summe in drei gleiche Teile auf und unterstützte damit Organisationen, die sich für Demenzforschung, die Versorgung von Bedürftigen und die Unterstützung von Militärfamilien einsetzen.

Gewinn-Spenden – auch diese Personen taten es

„Diese drei Organisationen stehen für Heilung, Dienst und Gemeinschaft“, erklärt die Witwe. Ein Lotterie-Beamter bringt es laut „mirror.uk“ auf den Punkt: „Es ist sehr selten, dass Gewinner sich so selbstlos verhalten.“

Carries Geschichte ist berührend, aber kein Einzelfall: 2019 spendete nämlich eine Frau aus South Carolina, die 1,5 Milliarden Dollar (1,42 Milliarden Euro) im Mega Millions-Jackpot gewonnen hatte, Millionen an Hilfsorganisationen für Tornado-Opfer. Auch der Kanadier Bob Erb, Gewinner von 12 Millionen Dollar, überraschte mit einer großzügigen Geste: Er schenkte einem Restaurantbesitzer, dessen Tochter gegen Krebs kämpfte, 10.000 Dollar (etwa 9.500 Euro) Trinkgeld.

Apropos Lotto: Ein Spieler hat nun – nach sage und schreibe – sechs Monaten herausgefunden, dass er haushoch gewonnen hat. HIER erfährst du mehr.