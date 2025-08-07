Lotto-Spieler aus NRW wird zum Millionär – doch ein Wermutstropfen bleibt

Viele Menschen in NRW geben regelmäßig ihren Tipp ab, immer in der Hoffnung, die richtigen Zahlen zu treffen. Manchmal wird dieser Traum wahr, und ein Glückspilz aus NRW wird zum plötzlichen Millionär. Genau das ist jetzt wieder passiert: Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag, den 5. August, hat ein Spieler aus Siegen-Wittgenstein den großen Treffer gelandet. Mit fünf richtigen Hauptzahlen und einer der beiden Eurozahlen sicherte er sich eine herausragende Summe im zweiten Gewinnrang und wurde über Nacht zum Millionär.

Wer hätte gedacht, dass ein Einsatz von nur 8,75 Euro (inklusive Gebühren) einen solch herausragenden Gewinn bringen könnte? Der neue Millionär hatte seinen Spielschein direkt am Tag der Ziehung im Internet abgegeben. Dank der Registrierung für den Online-Tipp ist WestLotto der Tipper bereits namentlich bekannt. Insgesamt spielte er vier Reihen und hatte damit genau den richtigen Riecher. Der Gewinn von 1.417.596,50 Euro macht ihn zum 12. Millionär des Jahres in Nordrhein-Westfalen. Was für ein Glückstag!

Lotto in NRW: Mehrfache Gewinnerfreude

Doch nicht nur der Großgewinn im zweiten Rang sorgte in dieser Ziehung für Freude. Auch in der dritten Gewinnklasse gab es Grund zum Feiern: Zwei Spieler aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Märkischen Kreis landeten mit fünf richtigen Hauptzahlen ebenfalls Treffer. Jeder von ihnen erhielt 133.243 Euro.

Vier weitere Gewinner aus anderen Regionen, darunter zwei aus Rheinland-Pfalz sowie je einer aus Dänemark und Schweden, teilen sich ebenfalls diese Summe. Lotto in NRW brachte also nicht nur einem, sondern gleich mehreren Tippern viel Glück.

Der kleine Wehmutstropfen für den Neu-Millionär aus NRW: Wäre auch die zweite Eurozahl richtig, dann wäre er um viele weitere Millionen reicher. Aber dafür haben bei der nächsten Ziehung wieder andere die Chance auf den großen Gewinn. Denn: Der Jackpot im Eurojackpot steigt weiter an und liegt jetzt bei beeindruckenden 36 Millionen Euro. Diese Summe erwartet die Spieler bereits bei der nächsten Ziehung am Freitag, den 8. August.

