Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Lotto: Mann will nur Abendessen besorgen – was er mitbringt, sollte sein Leben verändern

Na, wenn jede Essensabholung so ablaufen würde...

Was für ein überraschender Gewinn bei Lotto! Eigentlich soll ein Mann aus den Vereinigten Staaten von Amerika nur Abendessen holen. Stattdessen kam er mit einem satten Lotto-Gewinn von 100.000 US-Dollar zurück.

Lotto: Mann soll zum Abendessen Hühnchen besorgen – dann folgt die große Überraschung

Ein Mann aus Maryland (USA) wurde von seiner Frau in die Stadt geschickt. Er sollte Hühnchen für das Abendessen besorgen, so Newsrnd.com. Auch wenn sich die Frau auf ein schönes Abendessen gefreut hatte, war die Freude am Ende noch größer als erwartet.

--------------------------------------------------------------

Lotto in Deutschland:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Landeslotterien im deutschen Kaiserreich zu einer kleineren Anzahl von Anbietern zusammengefasst

in der Nazi-Zeit wurde das Genehmigungsrecht der Länder dem Reichsschatzmeister übertragen

nach dem Krieg wurden in sämtlichen Besatzungszonen Lottosysteme vorbereitet

die „Zusatzzahl“ wurde am 17. Juni 1956 eingeführt

erste TV-Übertragung der Ziehung am 4. September 1965

am 7. Dezember 1991 wurde die „Superzahl“ eingeführt

--------------------------------------------------------------

Lotto: Mann aus Maryland gewinnt 100.000 US-Dollar

Für manche Ehefrauen mag es nervig sein, wenn der Ehemann noch schnell seinem Hobby nachgeht, statt so schnell wie möglich die ihm aufgetragene Besorgung zu erledigen. Nicht so jedoch in diesem Fall! Denn der Erfolg des Ehemannes gab ihm schlicht und einfach Recht. Das Lotto-Ticket, welches sich der Mann bei seinem Weg zum Hühnchen gekauft hatte, entpuppte sich als Jackpot: Voll ins Schwarze!

Ein Mann aus Maryland sollte eigentlich nur Hühnchen für das Abendessen besorgen, doch er kam mit einem satten Gewinn zurück! (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Tom Weller

Das Ticket war sage und schreibe 100.000 US-Dollar wert, was umgerechnet 87.340 Euro entspricht.

Lotto: Mann aus Maryland trifft voll ins Schwarze!

Was sich das Paar mit dem Gewinn gönnen möchte, wollte Newsrnd.com bislang nicht verraten. Aber mit einer so großen Summe, kann man sich sicherlich mehr als nur einen langersehnten Traum erfüllen! Und wer weiß, vielleicht gibt es in nächster Zeit statt Hühnchen ja ab und an ein teures japanisches Wagyu-Steak. (ali)

>> Anmerkung der Redaktion<<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.