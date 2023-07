Lottogewinne in Millionenhöhe schreiben oft ihre ganz eigenen Geschichten. Mal werden sie gar nicht erst abgeholt – mal werden die Gewinne, teilweise sinnlos, aus dem Fenster geworfen. Doch eine Geschichte, wie sie sich kürzlich in den USA, genauer gesagt in Lakeville (Massachusetts), ereignete hört auch man auch nicht oft.

Eine Verkäuferin eines Spirituosenladens hat einem Kunden mehrere Lotto-Scheine verkauft. Als dieser die Scheine im Laden vergaß, schnappte sich die Verkäuferin die Scheine und wollte wenig später den Gewinn einlösen. Doch die Videokameras in dem Laden verrieten die Frau, woraufhin sie sich vor Gericht dafür verantworten musste.

Lotto: Verkäuferin klaut Millionen-Gewinn

Ein Mann aus Lakeville kaufte wenigen Wochen mehrere Lotto-Scheine in einem Spirituosen-Laden – soweit nichts Besonderes. Doch er nahm die Scheine nicht mit und vergaß sie in dem Laden. Einem weiteren Kunden fiel das knapp 45 Minuten später auf und händigte diese der Verkäuferin aus. Doch anstatt, dass sie den eigentlichen Käufer der Scheine ausfindig machte und ihm diese zurückgab, behielt sie die potenziellen Gewinne.

Wenig später ging die Verkäuferin gemeinsam mit einem Freund zur Lotto-Zentrale der „Massachusetts State Lottery“ und löste die Scheine, mit der Hoffnung auf einen Gewinn, ein. Es folgte die pure Freude. Denn die Scheine hatten einen Wert von drei Millionen Euro – die Verkäuferin und ihr Begleiter verfielen in purer Ekstase.

Doch den Mitarbeitern der Lottorie-Zentrale wurden misstrauisch, als die Gewinnscheine zerrissen und verbrannt wurden. Dazu stritten die beiden vermeintlichen Millionen-Gewinner heftig und diskutierten lautstark, wie sie den Gewinn denn aufteilen würden.

Verhaftet und verurteilt

Im weiteren Verlauf leitete die Massachusetts Lottery eine Untersuchung ein und zog die Polizei hinzu. Diese nahmen sich der Sache an. Wenig später stellten die Beamten Videomaterial von den Ladenkameras fest. Auf diesen Aufnahmen war zu sehen, wie die Verkäuferin die Scheine einpackte und mitnahm, statt sie wieder auszuhändigen. Dennoch beharrte die Verkäuferin darauf, dass sie die Tickets selber gekauft hatte.

Dennoch wurde die Frau wegen Diebstahl, versuchten Diebstahl und Betruges angeklagt. In der vergangenen Woche folgte dann die Verurteilung, nachdem sie nicht zur Anklageerhebung erschienen war. Letztlich teilte die „Massachusetts State Lottery Commission“ mit, dass sie beabsichtigen, die Zahlung an den eigentlichen Gewinner zu honorieren“.