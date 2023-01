Lotto: Mann räumt ab – doch plötzlich fehlt vom Gewinner-Schein jede Spur

Einmal im Lotto so richtig absahnen. Davon träumen viele. Ein Mann schaffte das schier Unmögliche – und verpatzte es dann doch um ein Haar. Terry P. (65) ist das, was man als Glückpilz bezeichnen würde: Der US-Amerikaner gewann Anfang Januar rund eine Million Dollar im Lotto. Doch fast hätte er von seinem Gewinn nicht einen einzigen Cent gesehen – wäre da nicht seine Ehefrau gewesen.

Denn von dem Gewinn-Schein fehlte zunächst jede Spur. Die Frau von Terry P. fand den Gewinnschein schließlich in einem Notiz-Block, wie der „Mirror“ berichtet. Terry P. selbst vergaß völlig, wo er den Lotto-Schein hingelegt hatte.

Lotto-Schein fast im Notiz-Block vergessen

Seine Frau drängte ihn das Ticket so schnell wie möglich zu überprüfen, um zu sehen, ob das Paar einen Preis gewonnen hatte – zum Glück, wie sich später herausstellte. Jetzt sind Terry P. und seine Frau um eine Million Dollar reicher!

Der hohe Gewinn ermöglicht es Terry P., vorzeitig in Rente zu gehen und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Zudem will er Geld für seine Enkelkinder beiseite legen, etwas sparen und sich einen Ford F-150-LKW zulegen. Außerdem ist geplant, einen Teil des Geldes in die Renovierung ihres Hauses zu stecken.

Lotto-Millionär kann sein Glück kaum fassen

„Das ist lebensverändernd. Wie viele Menschen gewinnen wirklich eine Million Dollar“, wird Terry P. vom „Mirror“ zitiert. „Wir können es einfach nicht in Worte fassen, wie glücklich und wie dankbar wir sind.“ Ende gut, alles gut!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.