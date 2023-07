Es ist der Traum vieler Menschen: Ein Millionen-Gewinn im Lotto. Die meisten Menschen würden das gewonnen Geld wahrscheinlich sinnvoll anlegen und investieren, um finanziell keine großen Sorgen mehr haben zu müssen – egal in welcher Lebenslage.

Doch einigen Lotto-Millionären steigt der plötzliche Reichtum zu Kopf. So ist es auch Callie Rogers aus Großbritannien ergangen. Die damals 16-Jährige wurde als jüngste Millionen-Gewinnerin Großbritanniens bekannt. Knapp 20 Jahre nach ihrem Lotto-Triumph ist von der einstigen Mega-Summe nichts mehr zu sehen.

Lotto: Millionen-Gewinn schnell wieder futsch

Über zwei Millionen Euro gewann Rogers 2003 im Lotto. Von einem auf den anderen Tag wurde ihr Leben auf den Kopf gestellt. Als damals 16-Jährige war sie die jüngste Millionen-Gewinnerin im Lotto. Doch das ganze Geld scheint ihr nicht sonderlich gut getan zu haben. Denn zwei Jahrzehnte nach dem Lotto-Coup ist von den Millionen nicht mehr viel zu sehen.

Rogers ist heute Mitte dreißig . Nach all den vielen chaotischen Jahren nach ihrem Lotto-Gewinn scheint sich ihr Leben langsam wieder einzupendeln – nur ohne viel Geld auf der Bank. Statt in Designerläden einkaufen zu gehen, shoppt sie nun in Billig-Discountern wie „Iceland“, einer britische Supermarktkette aus Wales, die vor allem Tiefkühlprodukte verkauft.

Und anstatt eines teuren Autos fährt sie in einen Peugeot. Man könnte meinen, dass Roger einfach sehr bodenständig geblieben ist und nicht auf Luxus setzt. Doch in Wahrheit sind die Millionen weg. 2021 musste sie nach einigen Alkohol- und Drogendelikten sogar Privatinsolvenz anmelden.

350.000 Euro für Kleidung, 20.000 Euro für neue Brüste

Wo das ganze Lotto-Geld geblieben ist? In Designerläden, bei Drogendealern und bei Schönheitschirurgen. Denn die Britin hat das gewonnene Geld förmlich aus dem Fenster geworden. Drogen, Alkohol, teure Klamotten und neue Brüsten standen ganz oben auf der Liste. Unter anderem soll sie knapp 350.000 Euro für Kleidung und schlappe 20.000 Euro für Brust-Operationen ausgegeben haben.

Neben ihren finanziellen Problemen wurde sie immer wieder polizeilich auffällig. Vor etwa zwei Jahren fuhr sie unter Kokaineinfluss. Sie flüchtete vor der Polizei, landete in einem Graben und wurde obendrein mit Pfefferspray an der weiteren Flucht gehindert. Schließlich bekam sie dafür ein zwei-jähriges Fahrverbot. Seit ihrem Millionengewinn ist ihr Leben also ganz schön außer Kontrolle geraten.