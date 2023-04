Lotto: Frau gewinnt Millionen-Jackpot – wie sie dann abstürzt, ist schockierend

Wer hoch steigt, kann auch tief fallen! Diese Binsenweisheit gilt vor allem beim Lotto. Wer träumt nicht vom ganz großen Gewinn? Wer malt sich nicht aus, was man mit einem Millionen-Jackpot machen würde? Doch selbst, wenn man richtig abräumte, ist man nicht davor gefeit, wieder auf dem Boden der Tatsachen zu landen.

Sharon Tirabassi (35) aus Hamilton (Kanada) kaufte an einem Wochenende im April 2004 einen Lottoschein, gewann tatsächlich rund zehn Millionen Dollar und wurde so über Nacht zur Multi-Millionärin. Doch der Reichtum währte nicht ewig – und so muss sie schon wieder arbeiten gehen und ein „normales“ Leben führen…

Lotto: Frau gewann Millionen-Jackpot – und stürzte heftig ab

Denn das viele Geld stieg ihr zu Kopf: Sie erfüllte sich ihre wildesten Träume, dachte, das Geld würde auf ewig reichen. Luxus-Häuser, Autos, extravagante Kleidung, fette Partys, überteuerte Reisen und Freunde und Familie, die sie ausnutzten. Für sie nämlich zahlte sie Luxus-Reisen nach Florida, Las Vegas, Kalifornien und in die Karibik. Die sechsfache Mutter erzählt dem Nachrichtenportal „The Star“: „Auf meinem Konto waren so viele Nullen, dass ich die damit rechnete, dass diese Zahl irgendwann selbst zur Null wird. Man denkt einfach nicht daran.“

Pustekuchen! Sie lernte einen neuen Mann kennen, heiratete den 35-jährigen Vinny, kaufte ein großes Haus, brachte drei Kinder zur Welt. Dazu gab sie eine Million Dollar ihren Eltern, rund zwei Millionen Dollar teilte sie unter ihren vier Geschwistern auf. Das Paar kaufte dann noch vier Autos: einen gelben Hummer, einen Ford Mustang, einen Dodge Charger und einen Cadillac Escalade. Sharon meinte es gut, half auch noch Nachbarn mit ihren Schulden und lieh einem Freund Geld, weil er ein Business aufmachen wollte.

Lotto-Millionärin fährt Bus und arbeitet wieder

Dazu aber kamen weitere Häuser und Wohnungen in Hamilton – bis sie eines Tages realisierte, dass sie „nur“ noch 750.000 Dollar von ursprünglich zehn Millionen auf dem Konto hat. Sie hat gerade noch die Kurve gekriegt, wie sie berichtet: „Das war die Zeit, wo der ganze Spaß aufgehört hat und ich wieder ins Leben zurückgekehrt bin.“ Jetzt arbeitet sie Teilzeit, fährt mit dem Bus zur Arbeit und behauptet, sie sei glücklicher als mit dem vielen Geld zuvor.

Ihr Mann Vinny ist sogar froh über das verbrauchte Geld, sagt: „Ich war noch nie reich, ich habe so mein ganzes Leben gelebt. Wir sind so groß geworden, deswegen stört es mich nicht, dass wir nicht mehr in Saus und Braus leben. Mit Geld kann man sich kein Glück kaufen, es bereitet nur Kopfschmerzen. Sie hat viele Freunde verloren.“ Manchmal muss man eben auch einfach Lehrgeld bezahlen…