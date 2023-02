Lotto-Gewinner will sich übel an Chef rächen – hat er mit dieser Aktion maßlos übertrieben?

Wehe dem, der so einen Chef hat! Wer träumt nicht von einem Gewinn beim Lotto, hat nicht mal darüber fantasiert, was er mit einer Millionen-Summe machen würde? Zum Beispiel könnte man eine gute Tat vollbringen, wie du hier lesen kannst. Eher selten ist der erste Gedanke, dem ehemaligen Chef nochmal die Lunte zu zeigen und sich an ihm wegen vergangener (Un-)taten zu rächen. Nicht so bei Carl Pengrove (33) aus den USA!

Der 33-Jährige aus Bloomington (US-Bundesstaat Indiana) gewann im Lotto die Mega-Summe von sieben Millionen US-Dollar (rund 6,5 Millionen Euro). Klar war für ihn, dass er seinen alten Job nicht weitermachen will. Doch statt seine Kündigung einzureichen, hatte er was anderes mit seinem Chef vor.

Lotto-Sieger will sich an Chef rächen

Carls Chef, ein Mann namens Steve Lewis, gilt als umgänglich, der auch oft mit seinen Angestellten scherzt und ihnen auch mal Streiche spielt. Carl war oft das Opfer der miesen Streiche seines Chefs. Beide kennen sich schon seit der gemeinsamen Schulzeit. Die Voraussetzungen für eine unvergessliche Rache sind also schon mal da.

Wenige Tage nach dem Lotto-Gewinn konnte es Carl nicht abwarten, seinem Chef die frohe Kunde zu übermitteln. Also hat er sich in der Nacht vor dem Treffen einen Truck besorgt, der mit einer elektronischen Wasserpumpe ausgestattet ist. Den dazugehörigen Wassertank hat er dann mal eben bis zum Anschlag aufgefüllt.

„Werde mich an diesen Tag immer erinnern“

Um 5 Uhr morgens verließ Carl sein Haus, ist mit dem Truck zu Steve gefahren. Um 5.15 Uhr hat er einfach das gesamte Grundstück samt Garage mit dem Wasser geflutet! Und als sein Chef Steve völlig erschrocken das Haus verließ, um nachzuschauen, was los sei, hat Carl ihm auch noch Wasser ins Gesicht gespritzt!

Carl erzählt vom ultimativen Rache-Streich gegenüber dem US-Nachrichtenportal „KVTA4“: „Sein Gesicht zu sehen, Sekunden, nachdem das Abwasser ihn erwischt hat, ist nach dem Lotto-Gewinn der zweitschönste Moment meines Lebens. Ich werde die Reparatur- und Sanierungsarbeiten von 10.000 US-Dollar zahlen, doch ich werde mich für immer an diesen Tag erinnern!“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.