Erst hat man kein Glück, und dann kommt auch noch Pech hinzu – bis ein Ereignis letztlich alles verändert! Sue und Lee Mullen aus Großbritannien spielten seit Jahren Lotto. Wie viele andere Spieler auch, tippten sie immer wieder mit den gleichen Zahlen. Vergeblich. Bis sie wegen Sues Schwangerschaft und der Geburt ihrer kleinen Tochter lieber Windeln statt Lotto-Scheine kauften – und ihre „Glückszahlen“ plötzlich doch noch gezogen wurden.

Satte 8,5 Millionen Britische Pfund waren im Jackpot, umgerechnet immerhin über 9,5 Millionen Euro. Doch dieses Ereignis, dieser entgangene Gewinn, sollte dann doch noch alles verändern. Und das Glück dem Paar doch noch hold werden…

Lotto: Paar spielt immer die selben Zahlen – doch dieses Ereignis veränderte alles

Denn tatsächlich hat das Paar sechs Jahre nach diesem entgangenen Mega-Gewinn nochmal angefangen zu spielen. Und räumte prompt stolze 4,8 Millionen Pfund (rund 5,5 Millionen Euro) ab! Gegenüber der britischen „The Sun“ erzählt Vierfach-Mutter Sue: „Ich hatte mal um Weihnachten herum einen Traum, dass ich beim Lotto einen Millionen-Gewinn absahnte. Es ist unheimlich, dass das Realität wurde.“

Lee ergänzt: „Wir haben wirklich Woche für Woche mit den selben Zahlen gespielt. Familien-Geburtstage, Glückszahlen und so weiter. Als dann unsere Tochter geboren wurde, hatten wir wenig Geld. Wir sparten lieber für Windeln statt es für Lotto-Scheine auszugeben.“ Bis dann aber tatsächlich die gewohnten Zahlen gezogen wurden. Lee: „Es ist untertrieben, wenn man sagt, wir seien niedergeschlagen gewesen. Wir dachten, dass uns eine einmalige Chance entging.“

Familie hat große Urlaubspläne

Pustekuchen! Denn nur wenige Wochen, nachdem sie nach Jahren wieder anfingen zu spielen, knackten sie den Jackpot. Sue voller Freude: „Ich checkte die Gewinnzahlen online, konnte es nicht glauben. Ich habe wieder und wieder die Internetseite aktualisiert – so oft, dass die Taste des Laptop kaputt gegangen ist. Man glaubt einfach nicht, dass so einfache Menschen wie wir im Lotto gewinnen.“

Mehr News:

Denn vor dem großen Gewinn war Lee bei der britischen Marine beschäftigt, erhielt wegen einer Nervenkrankheit eine schmale Pension, während Sue in Nebenjobs beschäftigt war. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, Sue zudem eines noch aus einer vorherigen Beziehung. Mit dem Geld will sich Sue laut „The Sun“ einen Reisepass besorgen, damit die Familie Urlaub auf Mauritius und später in Disneyland machen kann. Na, verdient ist verdient…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.