Lotto: Mann spielt am Freitag, den 13. – was ausgerechnet dann passiert, verändert sein Leben

Freitag, der 13. Tag – wer an diesem Tag Lotto spielt, der legt es aber auch arauf an. Allgemeinhin ist dieser Tag als Unglückstag bekannt. Vor allem Abergläubig trauen dann niemandem über den Weg. Doch genau darum geht es beim Lotto: Risiken eingehen. Und das kann sich manchmal auch auszahlen – so wie in diesem Fall.

Es war der zweitgrößte Gewinn in der Geschichte von Mega Millions und der viertgrößte in den ganzen USA. Und den hat am Freitag, den 13. Januar, sogar jemand geknackt – ausgerechnet am allgemeinen Pechtag.

Lotto: Spieler sahnt am Unglückstag ab

Seit Oktober hatte keiner mehr Glück bei Mega Millions. Vor der Ziehung am Freitag standen die Menschen teils in langen Schlangen, um ihr Los in den Ring zu werfen. Doch an dem Tag, der allgemein als wenig Glück bringend erachtet wird, hatte es schließlich geklappt.

Der rund 1,35 Milliarden Dollar Jackpot – umgerechnet circa 1,25 Milliarden Euro – ging an einen wohl mehr als glücklichen Gewinner. Mit allen sechs Richtigen inklusive Zusatzzahl räumte ihn ein Spieler aus dem Bundestaat Maine ab. Damit dürfte der Glückliche wohl erstmal ausgesorgt haben – und die Angst vor Freitag, dem 13., allemal besiegt haben.

Lotterie räumt mit Vorurteil auf

Tatsächlich sei es gar nicht so unwahrscheinlich, am berüchtigten Freitag, den 13., einen Jackpot zu knacken. Das sei in der Geschichte von Mega Millions schon sieben Mal geschehen, erklärt die Lotterie. Und dabei lag die Wahrscheinlichkeit dafür am Freitag bei 1 zu 303 Millionen.

Die kompletten 1,25 Milliarden bekommt der Gewinner allerdings nur, wenn er sich das Geld über 30 Jahresraten auszahlen lässt. Ansonsten bleiben vor Steuerabzug nur noch 725 Millionen Dollar (rund 668 Millionen Euro) übrig. Der bisherige Rekord in den USA liegt bei 2,04 Milliarden Dollar von der Powerball Lotterie. Die gewann ein Kalifornier im November 2022. Bei Mega Millions war es 2015 jemand aus South Carolina, der damals 1,54 Milliarden abräumte (mit dpa).

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.