Lotto-Spieler räumt dicken Gewinn ab – dann wird seine traurige Vergangenheit bekannt

Na, da hat es wirklich den Richtigen erwischt! Wer träumt nicht vom großen Gewinn beim Lotto? Und wer dachte zumindest nicht mal darüber nach, was man mit einem satten Lotto-Jackpot alles machen würde? Für Adam Scaife (48) aus Hull (England) ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Zwar räumte er nicht einen Millionen-Gewinn ein, doch immerhin wurde er um rund 40.000 Euro reicher.

Doch so richtig freuen konnte sich Scaife nicht. Denn nach dem Lotto-Gewinn wird seine traurige Vergangenheit bekannt, über die er mit dem britischen „Mirror“ sprach. Denn Adam und seine Frau Dawn verloren ihren Sohn nur vier Tage nach dessen Geburt! Das Baby, das ebenfalls Adam hieß, starb 2017. Seine Zwillingsschwester Eve überlebte die Frühgeburt, Adam leider nicht.

Lotto: Paar teilt traurige Geschichte

Doch statt das Geld jetzt zu verprassen, planen Adam und seine Frau etwas Trauriges und Wundervolles zugleich: Sie wollen dem kleinen Adam einen schönen Grabstein kaufen. Adam erzählt: „Wir haben unseren Sohn Adam vor sechs Jahren verloren. Er war der Zwilling unserer Tochter Eve. Wir waren nie in der Lage, einen schönen Grabstein für ihn errichten zu lassen.“

Der 48-Jährige weiter: „Die Zwillinge kamen dreieinhalb Monate zu früh, und Adam ist vier Tage nach der Geburt verstorben. Es war eine wirklich schwere Zeit für uns. Wir wollten einen besonderen Platz für ihn kaufen, doch konnten ihn uns finanziell nicht leisten. Doch jetzt können wir ihm einen Platz bieten, damit er in Frieden ruht.“

Lotto-Gewinner will Grabstein für totes Baby – und nach Disney World

Doch das ganze Geld will er nicht nur für einen Grabstein ausgeben. Er will sich und seiner Familie auch einen schönen Urlaub gönnen – und zwar nach Disney World nach Florida (USA)! Der Familienvater zum „Mirror“: „Wir konnten nie in den Urlaub, weil wir das Geld immer für andere Dinge brauchten. Jetzt wird es Zeit, dass wir mal weiter weg reisen!“

Auch seine Frau Dawn würde sich über eine längere Auszeit freuen. Sie würde seit der Zwillingsgeburt an chronischen Rückenschmerzen leiden. Adam über die Liebe seines Lebens: „Sie ist eine unfassbare Mutter, sie braucht Urlaub. Es ist nur fair, dass sie sich jetzt einfach hinlegen kann und nichts zu machen braucht.“