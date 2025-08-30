Mann gewinnt fast 5 Millionen Euro im Lotto – was er seiner Familie sagt, sorgt für mächtig Ärger

Mit dieser Reaktion hat er nicht wirklich gerechnet! Im Netz erzählt ein Mann, der anonym bleiben möchte, von seinem verrückten Lotto-Gewinn. Denn nach etlichen Nieten in der Lotterie hatte er vor einiger Zeit Glück und gewann umgerechnet über 4,8 Millionen Euro.

Das Geld wollte es clever investieren und nichts überstürzen. „Nachdem wir alle unsere Schulden (Studienkredite, Hypothek, Autokredite) bezahlt hatten, blieben uns noch etwa 4,2 Millionen übrig“, schreibt er auf „Reddit“. Eine Menge Geld, mit dem er einiges vorhatte – seine Familie sollte aber nie etwas davon sehen …

Lotto-Gewinner von Familie verstoßen

Und genau das ist auch der Knackpunkt! Er wollte nicht zu den 70 Prozent der Menschen gehören, die nach einem Lotto-Gewinn pleitegehen. „Wir haben 2,57 Millionen Euro in eine Kombination aus Investmentfonds, REITs und Vorzugsaktienfonds investiert, um einen sehr stabilen, passiven Ansatz mit extrem geringem Risiko und soliden Renditen zu verfolgen. Mit den 1,71 Millionen Euro haben wir schließlich einen 4,3 Millionen Euro teuren Apartmentkomplex gekauft, der Cashflow generiert und eine hohe Rendite bei geringem Risiko verspricht“, erklärt er weiter.

Auch spannend: Frau kommt aus Supermarkt nach Hause – plötzlich ist sie 3 Millionen reicher

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Seiner Familie erzählte er erst später von seinem Gewinn. Als sie davon jedoch erfahren, reagieren sie nicht so, wie der Lotto-Glückspilz es sich vermutlich erhofft. „Sie fingen an, über einen großen Familienausflug zu reden, darüber, dass ich ihre gesamten Schulden bezahle und vieles mehr. Ich erklärte ihnen, dass knapp 5 Millionen zwar viel Geld sind, aber nicht genug, um es meiner Familie zu schenken, woraufhin sie sauer wurden“, schildert er in seinem Netzbeitrag weiter.

Mehr News für dich:

Nach dieser Ansage war der Lotto-Gewinner nicht mehr in seiner Familie willkommen, niemand redete mehr mit ihm. Und das Netz? Viele „Reddit“-User stehen auf der Seite des Mannes. „Deine Familie hat dir gezeigt, dass Blut nicht dicker ist als Geld“ oder „Dein Geld ist nicht ihr Geld“ heißt es unter anderem. Andere wiederum hätten zumindest eine kleine Summe abgegeben oder den Gewinn ganz verschwiegen.