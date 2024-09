Lotto-Spielerin will Millionen-Gewinn feiern – plötzlich steht sie vor verschlossenen Türen

Rund sieben Millionen Menschen in Deutschland spielen laut einer Umfrage des IfD Allensbach regelmäßig Lotto oder Toto, fast 21 Millionen Personen aus Deutschland spielen immerhin gelegentlich. Wie viele es weltweit sind, steht nicht eindeutig fest, aber dass es viele, viele Millionen Menschen sind, kann man sich dabei ja denken! Auch eine Krankenschwester in England versuchte ihr Glück – mit Erfolg!

Zwar gewann die zweifache Mutter kein Geld, doch dafür eine Immobilie. Und die kann sich sehen lassen! Doch der Tag des Gewinns lief wohl anders ab, als es sich die Frau vorstellte.

Lotto: Gewinnerin steht vor verschlossenen Türen

Von so einem Lottogewinn träumen sicher viele der Millionen Spieler. Eine 58-jährige Frau aus Merseyside in England hat eine echte Hammer-Immobilie gewonnen. Das luxuriöse Haus, das sie nun ihr Eigen nennen darf, hat einen Wert von satten 4,5 Millionen Pfund, umgerechnet rund 5,3 Millionen Euro! Es hat einen spektakulären Panoramablick aufs Meer, einen beheizten Pool und eine große Terrasse. Und wie feiert man so einen Gewinn? Richtig, mit Champagner.

Also schickte die glückliche Gewinnerin ihre Tochter los, um Champagner zu kaufen. Was sie dabei nicht bedachte: Ihre Tochter hatte den Schlüssel für das neu erworbene Anwesen bei sich. Als die Gewinnerin dann vor der Tür stand, konnte sie ihr neues Zuhause nicht betreten. Es folgten lange Minuten des Wartens, bis die Tochter mit Champagner und dem Schlüssel zurückkehrte. Der Freude über den Gewinn tat das natürlich keinen Abbruch!

Neben dem Haus erhielt die Gewinnerin, die seit 26 Jahren mit ihrem Mann verheiratet ist, 250.000 Pfund (295.975 Euro) in bar und kann entscheiden, ob sie das Haus selbst bewohnt oder vermietet. Nach dem Lottogewinn können sie und ihr Mann nun in den Ruhestand gehen.

„Ich bin seit 40 Jahren Krankenschwester und liebe meinen Job absolut – aber mit dem Gehalt einer Krankenschwester hätte ich nie in einer Millionen Jahre gedacht, dass ich am Ende eine 4,5-Millionen-Pfund-Villa haben würde“, berichtet die Frau gegenüber dem englischen „Mirror“. Was für ein Glück!

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen. Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.