Mann mit Millionen-Gewinn im Lotto – seine Frau soll es nie erfahren

Verena Ober (51) hat einen besonderen Job: Sie ist die Glücksfee von Lotto Bayern und benachrichtigt Großgewinner über ihren unerwarteten Reichtum. Bei den bewegenden Telefonaten wurde eine Begegnung besonders unvergesslich.

Vor zwei Jahren meldete sich ein Gewinner, der es auf keinen Fall riskieren wollte, dass seine getrennt lebende Frau von seinem Lottogewinn erfuhr. „Wo schicken Sie das Glückwunschschreiben hin? Zu mir nach Hause wäre schlecht. Bei uns läuft gerade die Scheidung“, lautete seine dringliche Frage, wie Ober im Gespräch mit „Bild“ verrät.

Was passieren kann, wenn Lotto Millionen bringt

Mit rund 500 hochkarätigen Gewinnern allein in diesem Jahr macht Lotto immer mehr Deutsche reich. Vor kurzem schaffte es ein Spieler aus Hessen, beim Eurojackpot unglaubliche 69 Millionen Euro zu ergattern.

Solche Gewinne lassen die glücklichen Spieler vor Freude förmlich platzen. Trotzdem rät Verena Ober, das Lotto-Glück zunächst für sich zu behalten: „Wenn die Information raus ist, kann man sie nicht mehr zurückholen“, sagt sie. Oft wäre es auch klug, zumindest vorerst nicht den Job hinzuschmeißen. Sonst wird schnell gemunkelt: „Du hast doch im Lotto gewonnen!“

Lotto-Gewinner: Zwischen Zittern und Ratlosigkeit

Die Reaktionen von Lottogewinnerinnen und -gewinnern könnten unterschiedlicher kaum sein. Manche zittern vor Aufregung, andere sind schlicht ratlos. Eine 80-Jährige fragte Ober nach ihrem Millionen-Gewinn unsicher: „Was hat der liebe Gott denn bloß noch mit mir vor?“

Ähnlich emotional ging es bei einem Handwerker zu, der vor der Insolvenz stand und dann im Lotto gewann. Jetzt muss er seine Mitarbeiter doch nicht entlassen. Für Ober sind es genau diese Momente, die sie an ihrer Arbeit liebt. „Es sind oft sehr emotionale Gespräche, da ist man am Abend dann oft platt“, erzählt Ober gegenüber „Bild“.

Hilfe beim Umgang mit dem Lotto-Glück

Im letzten Jahr hat Verena Ober etwa zwei Dutzend frischgebackenen Millionen-Gewinnern dabei geholfen, mit ihrem Glück umzugehen. Dabei behandelt die Lottozentrale die Fälle jedoch sehr sachlich. Kein Konfetti, kein Sekt – stattdessen gibt es Ratschläge und, wer mag, eine Tasse Kaffee. Glückspilze kommen meist persönlich zur Zentrale nach München, um ihren Gewinn einzulösen. Ein Mann, der 1,2 Millionen gewonnen hatte, sorgte dabei für Staunen: Drei Monate lang hatte er seine Spielquittung in der Bürotasche herumgetragen, scheinbar ohne es zu wissen.

Lotto-Gewinne bringen nicht nur eine Menge Geld mit sich, sondern manchmal auch ganz besondere Geschichten. So wurde eine Witwe mit den Zahlen ihres verstorbenen Mannes Millionärin.

Doch wie fühlt sich solch ein Leben in Reichtum an? „20 Millionen verändern ein Leben natürlich“, sagt Ober. Und eins steht bei Lotto-Gewinnern immer fest: Die Emotionen schlagen hohe Wellen.