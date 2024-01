Lotto: Komplett neue Regeln bringen Spieler um den Schlaf – da schlackern sogar Chico die Ohren

Auch im neuen Jahr dürften wieder viele Lotto-Teilnehmer auf den ganz großen Wurf hoffen. Seit November 2023 gelten allerdings neue Regeln für den 6 aus 59-Klassiker, die nun erstmals greifen.

So können Lotto-Spieler bei jeder Ziehung mehr Geld gewinnen, doch dafür wird die Chance, groß abzuräumen deutlich kleiner. Die zu gewinnenden Summen dürfte auch Lotto-Millionär Chico beeindrucken.

Lotto: Erstmals 48 Millionen im Gewinntopf

Das neue Jahr hätte für Lottospieler nicht besser beginnen können: Erstmals beträgt der Jackpot knapp 48 Millionen Euro. Möglich gemacht hat das eine neue Regel des 6 aus 49-Spiels. Seit November gilt die 45-Millionen-Jackpot-Grenze nicht mehr. Die neue Maximal-Summe: 50 Millionen Euro. In dieser Woche wurde die bisherige 45-Millionen-Grenze erstmals überschritten. Nun können Lotto-Teilnehmer auf 48 Millionen Euro hoffen.

Sechs Richtige plus die Superzahl sind nötig, um den Mega-Gewinn abräumen zu können. Anders als vor der Regeländerung ist diese Variante auch die einzige Möglichkeit, um den Jackpot zu knacken. Denn die Zwangsausschüttungen, die vermutlich vor allem Spieler in den niedrigeren Gewinnrängen auf höhere Summen hoffen ließen und die Spielumsätze regelmäßig in die Höhe trieben, wurden abgeschafft.

Auch neu ist, dass der größtmögliche Lottojackpot von 50 Millionen Euro so lange bestehen bleibt, bis jemand tatsächlich alle sechs Zahlen plus Superzahl richtig tippt. Damit sind die Regeln für Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot etwas angeglichen worden. Die automatische Gewinnausschüttung, wenn zu lange niemand richtig lag, gab es bisher nur im klassischen Lotto.

Eurojackpot-Grenze bleibt bestehen

Der maximale Gewinntopf im Eurojackpot-Spiel beträgt weiterhin 120 Millionen Euro – um eben jene Summe geht es in der ersten Woche des neun Jahres auch direkt. Da es in der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag erneut kein Spielteilnehmer geschafft hat, alle fünf Gewinnzahlen aus 50 sowie zwei Eurozahlen aus zwölf richtig auszuwählen, geht es nun um die größtmögliche Summe.

Bei solchen Summen dürfte auch Lotto-König Chico noch nervös werden. Der Dortmunder gewann im September 2022 rund 9,9 Millionen Euro. Trotz seines Gewinnes spielt der Millionär weiter Lotto – nach den neuen Regeln geht es also auch für Chico um noch mehr Geld bei dem Glückspiel.