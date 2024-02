Lotto-Spieler jubelt über Millionen-Gewinn – doch Freundin begeht fatalen Fehler

Hach, was wär das schön, wenn man mal so richtig im Lotto abräumen würde! Diesen Wunsch haben wohl viele Menschen.

Für einen Lotto-Spieler aus dem englischen Leicester war dieser Traum nun zum Greifen nah. Doch dummerweise machte seine Freundin einen fatalen Fehler. Und so ging alles den Bach herunter.

Lotto: Spieler-Freundin begeht schweren Fehler

Oftmals nutzen langjährige Lotto-Spieler immer dieselben Glückszahlen. Das sind dann zum Beispiel die Geburtsdaten der Liebsten. Auch Jacob Simon aus England spielte Lotto nach diesem System. Er und seine Freundin tippten immer die Zahlen 14, 20, 27, 34, 38 sowie die Glücksnummern 2 und 11. Eines Tages war es dann so weit: Bei der Ziehung der Lottozahlen erschienen alle seine Zahlen, bis auf die 2. Auf den glücklichen Gewinner wartete damit die Rekordsumme von 175 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 205 Millionen Euro), die er sich mit sechs weiteren Gewinnern hätte teilen müssen.

Doch Jacobs Freundin Chantelle machte kurz zuvor einen riesigen Fehler: Weil die Lotto-Zahlen dem Paar lange kein Glück brachten, änderte sie diese, ohne ihrem Freund davon zu erzählen. Ein fataler Fehler! Als sie ihm dann beichten musste, dass zwar ihre üblichen Glückszahlen gezogen wurden, aber sie diese kurz vor knapp geändert hatte, dachte Jacob zuerst, sie mache Witze.

Aus der Traum

Doch leider war das kein Witz! Der Engländer aus Leicester konnte es nicht fassen: „Ich fühle mich krank. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kann ich es nicht glauben.“

Das Paar geriet sogar in Streit über das fiese Lotto-Pech. Doch die Krankenschwester und der Stuckateur, die das Geld sicher hätten gebrauchen können, konnten nichts mehr an der Situation ändern. So war der Gewinn im Lotto nur ein kurzer schöner Traum!

