Lotto: Mann räumt über 100 Millionen ab – was er damit macht, rührt zu Tränen

Was für eine Summe! 105 Millionen Pfund, umgerechnet 122 Millionen Euro, hat ein Mann aus England bei der Lotto-Ziehung von EuroMillions gewonnen. Das sollte für den Ruhestand reichen – denkst du!

Doch seinen Job aufzugeben oder den Lotto-Gewinn gleich für unnötigen Schnickschnack zu verprassen, zeigte der Spieler sein großes Herz. Eine großzügige Geste eines dreifachen Vaters.

Lotto: Familienvater gewinnt 122 Millionen – und überrascht alle

Der Bauunternehmer aus Selsey, West Sussex, im äußersten Süden des Vereinigten Königreichs, hatte den Jackpot der EuroMillions Lotterie geknackt. „Ich fing an, stark zu zittern“, erzählte der Gewinner laut „Mirror“. „Ich wusste, dass es ein wirklich großer Gewinn war, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich glaube, ich war kurz davor, einen Herzinfarkt zu bekommen.“

Überwältigt von dem plötzlichen Geldregen, behielt er allerdings einen klaren Kopf und plante sofort, was er mit dem Geld anfangen wollte. Und diese Pläne bezogen sich nicht nur auf seine Wenigkeit und seine Familie. Nein, er wollte auch etwas an die Menschen zurückgeben, die ihn umgaben: seine Freunde und seine örtliche Gemeinde. Mit ihnen wollte er einen großen Batzen des Gewinns teilen.

Trotz Millionen– so lebt der Gewinner

Zunächst spendete er 50.000 Pfund an die Schule, die auch zwei seiner Söhne besuchten. Weitere 50.000 Pfund gingen an das Selsey Medical Centre, womit das Krankenhaus neue Geräte kaufen wollte. Dann müssten die Patienten nicht immer zu weit entfernten Praxen fahren. 100.000 Pfund schenkte der Gewinner dann noch seinem heiß geliebten Cricket-Club. Insgesamt gab er damit 200.000 Pfund (etwa 233.000 Euro) für gemeinnützige Zwecke aus.

Die übrigen mehr als 120.000 Millionen fasste der Spieler in Folge seines Gewinns kaum an. Bis 2020 lebte er weiterhin mit seiner Familie in einer Drei-Zimmer-Wohnung und gönnte sich und seiner Frau lediglich einen gebrauchten VW-Bus und einen Volvo. Er ging auch weiterhin zur Arbeit und versprach, alle begonnenen Arbeiten auch zu Ende zu bringen. „Ich bin nicht der Typ, der nur still sitzt“, sagte der Gewinner über sich selbst, so der „Mirror“. „Mein Geschäftspartner weiß, wenn er Hilfe braucht, bin ich da.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga