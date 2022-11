Lotto: Mann wird zum Millionär – doch ein fataler Fehler hätte ihm fast den Gewinn gekostet

Glück im Unglück! Da wären einem Spieler beim Lotto doch fast eine Million durch die Finger gegangen.

Er hatte nicht nur im Lotto, sondern auch mit dem Schicksal gespielt. Nachdem er einen schwerwiegenden Fehler begangen hatte, bekam er jedoch eine zweite Chance und konnte sich doch noch richtig freuen.

Lotto: Mann ignoriert Million-Gewinn

Der Spieler kam aus Richmond Hill, was nördlich von Toronto, der Hauptstadt Kanadas, liegt. Im September spielte er zum ersten Mal in seinem Leben, nachdem er sich für ein Abonnement bei der Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) angemeldet hatte. Er kaufte online ein Los und bekam nach der Ziehung eine E-Mail von der Lotterie.

Anstatt die zu lesen, verschob er die Nachricht jedoch gleich in den Papierkorb. „Ich sah eine E-Mail von OLG und löschte sie, weil ich dachte, es handele sich um einen Betrug“, erzählte der 40-Jährige gegenüber „Daily Hive“. Zu seinem Glück bekam er noch eine zweite E-Mail. Da erst wurde der Spieler stutzig und loggte sich in sein Konto ein.

„Als ich die eine Million Dollar sah, war es unglaublich“, freute sich der Familienvater. Er hatte bei der Max-Ziehung einen Maxmillions-Gewinn im Wert von umgerechnet gut 720.000 Euro gewonnen. Davon erfuhr er mitten in der Nacht und konnte nicht mehr an sich halten.

Frau glaubt Millionär kein Wort

Er weckte sofort seine noch schlafende Frau, um ihr die guten Neuigkeiten zu erzählen. Sie wollte ihm zunächst jedoch nicht glauben. „Sie dachte, ich mache einen Scherz“, erinnerte sich der Mann. „Als ich es ihr gezeigt habe, hat sie mir immer noch nicht geglaubt.“

Als der Spieler seinen Scheck dann abholte, scherzte er: „Wenn ich ihr den Scheck zeige, sieht sie vielleicht endlich ein, dass er echt ist“. Mit dem Scheck in der Hand war er selbst auch „sehr aufgeregt“, wie er „Daily Hive“ gegenüber beichtete. „Er fühlt sich schwer an in meiner Hand, wenn man bedenkt, dass es nur ein Stück Papier ist.“

Und was wollte er nun als frisch gebackener Millionär mit seinem Geld anstellen? Es in die Ausbildung seiner Kinder investieren, sagte er, und mit der ganzen Familie zusammen schick essen gehen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga