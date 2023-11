Mit einem Lottoschein in der Tasche vergisst ein glückliches Ehepaar kurzzeitig das mögliche Glück, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Der Glücksfall klopft jedoch an ihre Tür, als sie am nächsten Morgen aufwachen und erfahren, dass sie eine Million Pfund im Lotto gewonnen haben.

Doch die wahre Überraschung kommt, als der Ehemann, ein 45-jähriger Golfplatzmanager in Bangor, beschließt, das Geld für sich selbst auszugeben.

Lotto-Spielerin wird Millionärin – doch ihr Mann gibt das ganze Geld aus

Der erste Kauf: Ein maßgeschneiderter Golfschlägersatz. Der Ehemann gesteht: „Der erste Kauf waren tatsächlich Golfschläger. Ich konnte nie oder wollte nie auf eine Art und Weise zu einem Laden gehen, mich individuell beraten lassen und dann mit den Schlägern wieder herausgehen.“

Aber damit nicht genug. Als nächstes gönnt er sich einen Hyundai Tucson. Das Ehepaar plant, das Auto gemeinsam zu nutzen. Der Ehemann erklärt: „Ich ging in den Ausstellungsraum, machte eine Probefahrt und fuhr dann einfach los.“

„Es war das seltsamste Gefühlt überhaupt“

Die Ehefrau, Mutter von fünf Kindern und als Managerin eines ambulanten Pflegedienstes tätig, beschreibt das Gefühl, wie im Lotto gewonnen zu haben, als sie aufwachte. „Es war einfach etwas, das mir sagte, als ich am Samstagmorgen aufwachte, dass ich beim National Lottery groß gewonnen hatte. Es war das seltsamste Gefühl überhaupt!“, so die Ehefrau.

Sie erzählte gegenüber „The Sun“ weiter: „Ich griff nach meinem Handy, schaute mir meine E-Mails an und da war eine, die besagte, dass es Neuigkeiten zu meinem Ticket gab. Ich loggte mich in meinen National Lottery-Account ein, und da war die Bestätigung: Ich war tatsächlich Lotto-Millionärin. Ich musste mich kneifen, denn ich dachte, ich sei irgendwie mitten in einem Traum und nichts davon sei wirklich real.“ Das Ehepaar „liebt ihre Jobs“ und hat nicht vor aufzuhören, aber sie freuen sich darauf, ein Traumhaus für ihre fünf Kinder und drei Hunde zu kaufen.

